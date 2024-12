Ibovespa dispara com regime de urgência para pacote fiscal

O dólar iniciou esta quinta-feira (5) em leve queda, enquanto a Bolsa operava em alta, mas ao longo da manhã o cenário se intensificou, com a moeda americana despencando e a Bolsa disparando, com investidores atentos às discussões sobre as medidas econômicas anunciadas pelo governo há uma semana.

Na quarta-feira (4), a Câmara dos Deputados aprovou os primeiros pedidos de tramitação acelerada para dois projetos relacionados às medidas de corte de gastos propostas pelo governo Lula (PT).

Às 11h21, o dólar registrava queda de 1,06%, cotado a R$ 5,979, marcando a primeira vez que a moeda opera abaixo de R$ 6 desde o anúncio das medidas fiscais. A Bolsa avançava 1,29%, alcançando 127.725 pontos, com destaque para as ações da Eletrobras, que subiam cerca de 5% após decisão relacionada à Conta de Desenvolvimento Energético.

Na quarta, a moeda dos EUA fechou em leve queda 0,27%, cotada a R$ 6,044, e a Bolsa caiu 0,04%, aos 126.087 pontos.

O mercado reagiu, na ponta doméstica, a declarações do ministro Fernando Haddad (Fazenda) e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sobre o pacote fiscal do governo.

Já no exterior, dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e a falas de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano), foram destaque.