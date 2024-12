Destaques do jornalismo e da economia gaúcha recebem prêmio do Corecon-RS

o repórter do Jornal do Comércio Nícolas Pasinato foi o segundo colocado no Prêmio do Corecon-RS (Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul) de Jornalismo impresso de 2024, cuja cerimônia de entrega das distinções ocorre no noite desta quinta-feira (5), no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Pela reportagem Plano Real 30 anos impresso de 2024, cuja cerimônia de entrega das distinções ocorre no noite desta quinta-feira (5), no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

O primeiro lugar na categoria foi para o repórter do Correio do Povo Fabrício Falkowski e o terceiro aos jornalistas do Jornal Pioneiro Tamires Piccoli e Bruno Todeschini. No segmento de mídia digital, Eduardo Paganella (RBSTV) ficou na primeira colocação, seguido de Bruna Oliveira (Zero Hora) e dos jornalistas do Pioneiro/Grupo RBS, Jornalistas Gabriela Bento Alves, Bruno Todeschini e Neimar De Cesero.

Para o presidente da entidade, Bruno Nogueira Lanzer, este reconhecimento dos destaques do ano, tanto no jornalismo, quanto na economia e na academia ajudam a valorizar os atores que trazem esses temas ao conhecimento da sociedade: “É também um momento de valorização da profissão, especialmente em um ano tão desafiador para o Rio Grande do Sul, com as enchentes que afetaram diretamente as finanças públicas e privadas”.

O Economista do Ano escolhido nesta edição é Darcy Francisco Carvalho, por sua trajetória ativa no ramo. Entre outras posições, atuou na iniciativa privada, no Tribunal de Contas e na Secretaria da Fazenda, além de ter exercido funções de chefia em outras secretarias do Estado.

“Não vou entrar no mérito de meu merecimento, porque coube aos que me indicaram, até porque elogios e prêmios recebidos não se discute. Há mais de 30 anos, dedico-me a estudar finanças pública, inicialmente as do Estado do RS e também dos demais estados e, ultimamente, as federais”, destaca o homenageado. Carvalho ainda é autor de seis livros sobre finanças públicas e inúmeros artigos e estudos em jornais, revistas. Em três oportunidades, recebeu o Prêmio do Tesouro Nacional sobre o assunto.

Como destaque do ano, o nome selecionado foi o de Adiló Angelo Didomenico. A distinção é outorgada aos profissionais de Economia, registrados no Corecon-RS, que tiveram destaque ao longo de sua vida profissional. E o jornalista de Economia do Ano é Almir Freitas, que atuou como editor de Economia na Zero Hora e é um dos fundadores da Uffizi Comunicação Empresarial.

Confira a lista dos contemplados em 2024



Prêmio Economista do Ano

Darcy Francisco Carvalho dos Santos

Prêmio Economista Destaque do Ano 2024

Adiló Angelo Didomenico Jornalista de Economia do Ano 2024- Almir Freitas





REPORTAGEM DE ECONOMIA

MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS/REVISTAS)

1º Lugar:

Jornalista Fabrício Falkowski (Correio do Povo)

Reportagem: O Jogo, o Vício e a Economia.



2º Lugar:

Jornalista Nícolas Pasinato (Jornal do Comércio)

Reportagem: Plano Real 30 anos.

3º Lugar:

Jornalistas Tamires Piccoli e Bruno Todeschini (Jornal Pioneiro)

Reportagem: Como resiliência de empreendedores e indústrias de Veranópolis tem sido fundamental para a retomada econômica do município.



MÍDIA DIGITAL (ON LINE)

1º Lugar

Jornalista Eduardo Paganella (RBS TV)

Reportagem: Após enchente, economia do centro de Porto Alegre sofre com a falta de trens.

2º Lugar:

Jornalista Bruna Oliveira (Zero Hora)

Reportagem: Novos projetos impulsionam produção de biocombustíveis no RS e atendem demanda por transição energética.

3º Lugar:

Jornalistas Gabriela Bento Alves, Bruno Todeschini e Neimar De Cesero (Jornal Pioneiro/Grupo RBS)

Reportagem: Mão de obra feminina na indústria cresce na Serra e traz bons resultados às empresas.



MONOGRAFIA OU TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – Edição XXXVIII

1º Lugar:

Título: Previsão da inflação brasileira com métodos de aprendizado de máquina

Pseudônimo: Caio Júlio César

Autor: Guilherme da Silva Frainer

Orientador: Marcelo Savino Portugal

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

2º Lugar:

Título: Título: Ensaios sobre a economia do glaucoma: Teoria e evidência

Pseudônimo: Joaquim

Autor: Roberto Antunes Machado

Orientador: Giácomo Balbinotto Neto

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS



3º lugar:

Título: Impactos econômicos da revitalização da orla do Guaíba no município de Porto Alegre e região metropolitana

Pseudônimo: Simone de Beauvoir

Autora: Celine Botoni Gnoatto

Orientador: Gustavo Inácio de Moraes

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO - Edição XIX

Área 1: Macroeconomia, Econometria e Finanças:

1º Lugar:

Título: Fiscal policy rules: A new keynesian model for Brazil with bayesian estimation

Pseudônimo: Bob Fields The Third

Autor: Matheus Porto Pimentel

Orientador: Marcelo Savino Portugal

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS



2º Lugar:

Título: O Plástico na indústria têxtil: Os impactos de um imposto verde nas cinco macrorregiões do Brasil

Pseudônimo: Riley Andersen

Autora: Tatiane Bueno da Rosa

Orientadora: Raquel Pereira Pontes

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS

Área 2: Teoria Microeconômica e Microeconomia Aplicada

Título: Análise do desempenho acadêmico com base no uso da mesada e na idade de entrada na escola: um estudo baseado nos dados do Pisa

Pseudônimo: Marie Curie

Autora: Ivana Carla Strapazzon

Orientador: Marco Túlio Aniceto França

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS



ARTIGOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS – Edição XVII

Título: Incidência de Doenças Crônicas no Brasil (2013 e 2019): o papel das circunstâncias e do esforço individual

Pseudônimo: Saúde

Autora: Econ. Cristiéle de Almeida Vieira

Co-autores:

Econ. Giácomo Balbinotto Neto

Econ. Sabino da Silva Porto Júnior

Pedro Pita Barros - Estrangeiro

Cássia Kely Favoretto