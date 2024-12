Governo Federal anuncia na quinta-feira R$ 220 milhões em investimentos no Ceitec

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) irá realizar um anúncio, nesta quinta-feira (5), de um investimento de R$ 220 milhões no Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), empresa pública nacional produtora de semicondutores vinculada à pasta, com sede em Porto Alegre. Mais detalhes serão dados em cerimônia que está marcada para 12h no auditório da companhia, na Estrada João de Oliveira Remião, 777, na capital gaúcha.

O investimento, segundo comunicado oficial do Ministério, visa proporcionar condições para que a Ceitec inicie a produção de chips de carbeto de silício, componente com maior eficiência a ser usado em dispositivos de potência. Nota também prevê que produção local desses semicondutores posicionará a companhia como uma peça fundamental no fortalecimento da cadeia tecnológica nacional e no atendimento às demandas de mercados em expansão.

teve a dissolução revogada , no fim do ano de 2023. Além da reversão, a Ceitec também foi r etirada do Programa Nacional de de Desestatização A empresa, que havia sido extinta durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021,, no fim do ano de 2023. Além da reversão, a Ceitec também foi r, junto a outras seis estarais, incluindo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que tem o monopólio dos serviços postais (cartas e impressos) assegurado pela Constituição.

Segundo o decreto de dissolução, as atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação da Ceitec seriam absorvidas por uma entidade privada sem fins lucrativos. Caberia, ainda, ao MCTI adotar procedimentos para seleção e qualificação dessa entidade.

A retomada havia sido recomendada pela equipe do atual presidente e, segundo o o secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital do Ministério, que havia explicado em nota, ainda em janeiro, a dependência dos semicondutores e o impacto em vários setores produtivos motivaram a reativação. Atualmente a Ceitec também emprega 162 funcionários, segundo última planilha interna disponibilizada pela entidade.

O Centro foi criado em 2008 também pelo presidente Lula, por meio de lei. Surgiu, conforme publicação do Diário Oficial da União, vinculado ao Ministério, com prazo de funcionamento indeterminado. Conforme o documento, o objetivo seria buscar soluções científicas e tecnológicas para o País, explorando diretamente a área de semicondutores, microeletrônica e correlatos.