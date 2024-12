Fintech de Porto Alegre busca ampliar parceiros e tecnologias em 2025

Com foco na fidelização e na oferta de crédito, a Wayup Brasil - fintech fundada em Porto Alegre, que presta apoio ao pequeno e médio varejista -, busca o crescimento do número de parceiros e o acompanhamento das novas tecnologias no ano de 2025. Com 10 anos de atuação, completados em novembro, a empresa utiliza como estratégia o funil de vendas e a realização de eventos.



“Resolvemos empreender buscando desonerar o varejo, tanto na fidelização quanto no oferecimento de crédito para realização de sonhos”, afirma o co-fundador e CEO da Wayup Brasil, Cláudio Burtet. De acordo com ele, o crédito, além de alavancar o negócio mercantil, é um negócio. Por isso, a empresa surgiu para resolver as dores do varejo, que precisa acelerar as vendas e fidelizar clientes.

A primeira edição do WayUp Talks, realizada em novembro, no Instituto Caldeira, reuniu especialistas do setor varejista para debater inovação e tecnologia aliadas às estratégias de marketing e gestão. O grande desafio do setor, conforme Burtet, trata-se da aceleração das vendas com baixo custo, “gerando receitas adicionais e fidelizando o cliente”.



Nesta mesma linha, a programação contou com nomes como Deivison Vieira, consultor em CRM,CS e CX, Antonio Castro, Head de Tecnologia da DB Server, Marcelo Marques, co-founder da Mobly, Peter Furukawa, CEO da Quero-Quero; e Fabiana Taccola, diretora de Operações das Lojas Renner.



Segundo Burtet, o objetivo da Wayup é tornar o segmento de varejo protagonista do próprio sucesso financeiro e de relacionamento, através do fomento nas vendas e da autonomia dos consumidores. A empresa atua, portanto, em todas as etapas da gestão do negócio.



Outros segmentos e suportes aos varejistas, na percepção de Burtet, apresentam falta de conhecimento, estrutura e especialização, “às vezes falta até mesmo o entendimento de que é possível ganhar dinheiro, quando feito da forma correta”, complementa. Com a evolução do nível de exigência do consumidor, anterior à pandemia, a administração da jornada do cliente é um dos itens estudados pela empresa.

Em 2014, a fintech também desenvolveu uma plataforma baseada em nuvem, que proporciona segurança e escalabilidade, com atuação em diferentes regiões do Brasil e oportunidade para desenvolvimento no exterior. O modelo permite ao varejista continuar dono da operação, tendo as funcionalidades e diferenciais tecnológicos e de gestão.

“A fintech é formada por executivos, que vieram do varejo de segmentos financeiros, e chamamos diferentes executivos para entregar para o varejo uma solução completa para exploração de produtos financeiros”, complementa Gildo Melo, também co-fundador e CFO da WayUp Brasil.