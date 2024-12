Fundopem aprova R$ 515 milhões para 12 projetos em novembro

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) aprovou o valor de R$ 515 milhões para subsidiar oito projetos. Na modalidade Recupera, adaptada para auxiliar empresas afetadas direta ou indiretamente pelas enchentes, foram quatro empreendimentos. Ambos os programas são coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec). Os resultados foram divulgados pelo Grupo de Análise Técnica (Gate). Os projetos irão gerar 178 empregos diretos.



As empresas aprovadas são dos setores de alimentos (1), madeira, celulose e móveis (4), eletrônica e automação (1), implementos agrícolas (1), vitivinicultura (1), metalomecânico (2), petroquímico, plástico e borracha (1) e biocombustíveis, grãos e cereais (1). Elas estão instaladas nos municípios de Alvorada (1), Bento Gonçalves (4), Bom Princípio (1), Flores da Cunha (1), Paulo Bento (1), Porto Alegre (2), Santa Maria e Canoas (1) e Triunfo.

Na modalidade Recupera, o maior investimento é da empresa de grande porte de eletroeletrônica e automação Nexteer Ind. e Com. de Sistemas Automotivos Ltda, de Porto Alegre, com um investimento de R$ 40,4 milhões. Já o menor é da empresa de médio porte Travicar Tecnologia Agrícola Ltda. Localizada em Porto Alegre, atua na área de implementos agrícolas e terá um aporte de R$ 5 milhões.



O projeto de maior investimento do Fundopem tradicional é da Fundição Ciron Ltda, de Alvorada. De médio porte, a empresa atua no setor metalomecânico e terá um incentivo de R$134 milhões. O menor é da Sas Plastic Ind. e Com. de plásticos Ltda. A indústria de médio porte, do setor petroquímico, plástico e borracha, se localiza em Flores da Cunha e terá um aporte de R$2,6 milhões.



Ao falar sobre o Fundopem, o secretário da Sedec, Ernani Polo, ressaltou que o programa demonstra o interesse do Estado em contribuir com o desenvolvimento dos empreendedores, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. ”O Fundopem é uma importante ferramenta de democratização dos incentivos estaduais, agora também sendo uma alternativa de recuperação para as empresas atingidas pelas enchentes”, disse.



Fundopem em 2024

Junto com os Fundopem de novembro, o Gate divulgou o balanço de 2024 do programa até o momento. Foram 72 projetos aprovados, com um investimento de R$1,3 bilhão e previsão de 846 empregos diretos gerados.

Dos novos projetos aprovados, 65 foram no Fundopem tradicional e 7 foram da versão Recupera Avança, que é direcionada para novas inciativas apresentadas por empresas afetadas pelas enchentes.



Outros cinco projetos já em andamento, de empresas impactadas pela enchente, foram enquadrados no Fundopem Recupera Renova e vão usufruir o benefício durante 12 meses.