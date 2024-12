Agroindústrias familiares começam a venda de seus produtos na Ceasa

Sete agroindústrias familiares passarão a comercializar de modo permanente as suas mercadorias na Central de Abastecimento (Ceasa), na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta. A abertura será oficializada nesta quarta-feira, 4 de dezembro, ao meio dia na Ceasa. O espaço ainda limitado está em fase de organização e quando ficar pronto, lembrará a estrutura que foi montada para a Feira da Agricultura Familiar na Expointer. De acordo com a assessoria de comunicação social da Ceasa, o local irá recebe gradualmente mais agroindústrias familiares.

Funcionamento obedece o horário de comercialização dos hortifrutigranjeiros

Ainda, segundo informações da assessoria, a Ceasa está fazendo um parceria com o Banrisul com o objetivo de montar uma estrutura para atender um número maior de produtores. A data para o início das atividades foi mantido e o funcionando obedece o mesmo horário da comercialização dos hortifrutigranjeiros. O local terá estandes e capacidade para receber até 60 agroindústrias familiares.

O primeiro anúncio desta possibilidade havia sido feito, durante a realização da 47ª Expointer, de que a feira da agricultura familiar seria permanente em Porto Alegre. Naquela oportunidade, Carlos Siegle, presidente das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa), havia dado a notícia, detalhando que seriam disponibilizados espaços de 5m² no Galpão dos Produtores.

“Entre os produtos que poderão ser oferecidos no galpão, estão queijos, embutidos, geleias, compotas e farináceos. Para produtores da mesma região, será oferecida a opção de agrupamento, com acréscimo de 35% no valor de acordo com a quantidade de comerciantes”.