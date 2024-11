Castertech inicia operações em Mogi Guaçu

A Castertech Fundição e Tecnologia inaugurou planta fabril em Mogi Guaçu (SP), nesta quarta-feira (27). A nova unidade da empresa, que integra a vertical de autopeças da Randoncorp, ocupa área de 240 mil metros quadrados, que, futuramente, poderá reunir também outras iniciativas da companhia. A unidade Mogi Guaçu tem estrutura construída de 10 mil metros quadrados e um processo de fabricação altamente automatizado, com destaque para a conectividade e capacidade de fundição de mais de 22 mil toneladas ao ano e fabricação de mais de 350 mil unidades anuais de tambores de freio.



A operação paulista será a sexta unidade da Castertech, que já possui unidades em Caxias do Sul (RS), Schroeder (SC) e Indaiatuba (SP). Com a nova unidade, a empresa alcança capacidade anual de produzir 105 mil toneladas de peças fundidas e usinadas.

O complexo fabril de Mogi Guaçu foi adquirido em novembro de 2022 por meio de leilão das instalações industriais da Fundição Balancins. O investimento inicial foi de cerca de R$ 130 milhões. Além de possibilitar o aumento da capacidade de produção da Castertech, o novo parque industrial ficará dedicado às unidades da vertical de autopeças da Randoncorp.



Seguindo o modelo da companhia, a unidade da Castertech em Mogi Guaçu terá destaque para o desenvolvimento de novas tecnologias de ligas fundidas por meio de nanopartículas de nióbio. A planta, modelo em conectividade, utiliza inteligência artificial para qualificação de resultados, aumentando em até 20% a produtividade da unidade e em até 70% a otimização do tempo de programação, além de contar com práticas limpas e sustentáveis nos seus processos de fundição, como reutilização da areia e controle máximo na liberação de poluentes.



Para o primeiro trimestre de 2025, a Randoncorp programou o início das operações da Suspensys em Mogi Guaçu, em localização conjunta à unidade da Castertech. Também integrante da vertical autopeças, a Suspensys tem acordo para o fornecimento global exclusivo de componentes à frota de ônibus e caminhões produzidos pela Mercedes-Benz no Brasil.