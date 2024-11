Rodrigo Sousa Costa é reeleito para mais dois anos na Federasul

O engenheiro agrônomo e advogado Rodrigo Sousa Costa foi reeleito por aclamação para ser novamente o presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) pelos próximos dois anos (2025/2027). A assembleia geral com a presença de mais de 130 lideranças e representantes de entidades de todo o Rio Grande do Sul foi realizada nesta quarta-feira (27). Costa vai iniciar o segundo mandato de dois anos no dia 1º de janeiro de 2025, com uma renovação de diretoria equivalente a 40%, sendo composta por mais de 30% de lideranças femininas.

• LEIA MAIS: Federasul e Assembleia Legislativa premiam líderes e vencedores

Durante a assembleia, Costa destacou a trajetória da entidade de 97 anos que, em 2017, democratizou a escolha dos presidentes permitindo, com a mudança nos estatutos, com que cada filiada tenha direito a um voto. De acordo com o presidente da Federasul, as entidades sempre serão trincheira de valores e princípios em defesa do projeto de integração de todas as filiadas no Rio Grande do Sul. com participação democrática e grande mobilização em prol dos ideais, para que possam ser a voz dos que representam, transformando a realidade para melhor”.

O presidente anunciou que vai abrir o debate do planejamento para os próximos anos aprimorando estratégias e uniformizando percepções, para depois agir em bloco numa única direção. Costa é natural de Pelotas, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), advogado pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e produtor rural. Ele também presidiu o Sindicato Rural de Pedro Osório e a Associação Rural de Pelotas.

Durante o Tá na Mesa da Federasul, a presidente da Associação do Comércio e Indústria da Restinga (ACIR), Aline Colombo, recebeu uma homenagem pelos 40 anos de fundação da entidade. A distinção foi entregue pelo presidente Rodrigo Sousa Costa. Também foram homenageados na solenidade a empresa Microempa, com o presidente Tiago Fernando de Azevedo,

e a Câmara de Comércio de Rio Grande, com o presidente Paulo Bertinetti.