Dólar tem leve queda com exterior e pacote fiscal no radar

Após rondar a estabilidade ao longo da tarde, com trocas constantes de sinal, o dólar à vista se firmou em baixa na reta final dos negócios e chegou a esboçar o rompimento do piso técnico de R$ 5,80, com novas informações sobre as medidas de contenção de gastos que estão para ser anunciadas pelo governo.Encerrada pouco antes das 16h mais uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros no Palácio do Planalto, fontes relataram ao Broadcast que o plano trará mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC), no salário mínimo e no abano salarial, além das já ventiladas alterações na previdência dos militares. Não haveria alterações nos pisos de saúde e educação.Nos últimos dias, haviam circulado rumores de cortes da ordem de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos e enquadramento da política de reajuste do salário mínimo às regras de crescimento real de gastos do arcabouço. No fim da semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu o anúncio do plano para esta segunda-feira ou amanhã.A influência da expectativa pelo pacote na dinâmica de negócios foi patente ao longo de todo o pregão. Pela manhã, o dólar até recuou e operou abaixo de R$ 5,80, acompanhando parcialmente a onda de desvalorização da moeda americana no exterior. O real, contudo, já apresentava desempenho inferior a de seus pares, como o peso mexicano e o rand sul-africano.Ao longo da tarde, a moeda americana ganhou fôlego no mercado local e chegou a operar em diversos momentos em alta, embora modesta, correndo até o pico a R$ 5,8213. Com a perda de força no fim do dia, acabou a sessão em baixa de 0,15%, cotada a R$ 5,8055."Na minha visão, o desempenho do real hoje está ligado à questão do pacote de gastos, que já é aguardado pelo mercado faz algumas semanas. Com a expectativa pelo anúncio, ninguém quis formar grandes posições", afirma o trader de renda fixa e moedas da Connex Capital Gean Lima, que projeta o real "melhorando marginalmente" caso o plano fiscal venha em linha com as expectativas. "Para o dólar vir abaixo de R$ 5,70, precisa de uma surpresa muito positiva."Lá fora, o dia foi marcado por uma queda firme dólar em relação a moedas fortes e à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities. Segundo analistas, a nomeação de Scott Bessent para secretário do Tesouro dos EUA no próximo governo de Donald Trump amenizou temores de aumento do déficit público e abriu espaço para alívio das taxas dos Treasuries e uma correção dos ganhos recentes da moeda americana. Entre as demais divisas, destaque para a valorização de mais de 1% do florim húngaro e do shekel israelense, este impulsionado pela possibilidade de um cessar fogo entre Israel e o Hezbollah.Lima, da Connex, observa que além da cautela com o quadro fiscal doméstico, há um ambiente mais propício à manutenção do dólar forte globalmente, o que limita o espaço para a apreciação do real. Ele chama a atenção, em especial, para a fraqueza do euro diante de dados fracos da região, que sugerem um afrouxamento monetário mais intenso pelo Banco Central Europeu (BCE). De outro lado, com indicadores mais robustos nos EUA e a eleição de Trump, o Federal Reserve pode manter uma postura mais cautelosa daqui para frente.O economista André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online, observa que há "muita incerteza" em torno do pacote de gastos, o que tende a deixar o mercado de câmbio mais volátil. Ele acrescenta que parte do fôlego reduzido do real à tarde, contudo, pode ser atribuído ao mergulho dos preços do petróleo, com as notícias do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah."Isso acaba impactando de forma indireta o mercado cambial brasileiro, uma vez que o barril do Brent é referência para a Petrobras e o Brasil é grande exportador de petróleo", diz Galhardo. "Mas há uma série de elementos que deixa o mercado bastante volátil e não dá para determinar um ponto único."