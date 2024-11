Igrejinha enviou apresentação do município para atrair a BYD

missão gaúcha rumo à Ásia, o município de Igrejinha, no Vale do Paranhana, cumpriu o seu dever de casa na tentativa de atrair investimentos da chinesa BYD, que já declarou a intenção de expandir suas operações no Brasil. Uma apresentação do município - semelhante a que o prefeito Leandro Hörlle já havia feito à direção nacional da fabricante chinesa, em São Paulo , desta vez, em inglês e mandarim, foi entregue ao governador Eduardo Leite, para que ele fizesse a entrega na visita à sede da montadora durante a viagem à China Antes da partida da, o, no Vale do Paranhana, cumpriu o seu dever de casa na tentativa de. Uma apresentação do município - semelhante a que o prefeito Leandro Hörlle já havia feito à direção nacional da fabricante chinesa, em São Paulo , desta vez, em inglês e mandarim, foi entregue ao governador Eduardo Leite, para que ele fizesse a entrega na visita à sede da montadora

"É um namoro que iniciamos em agosto, com uma visita à representação da BYD no Brasil, em São Paulo. Nenhuma conversa desde então foi conclusiva, nem em relação a onde a empresa pretende investir em novas operações no País e nem em qual das suas áreas de produção eles vão investir. Seja uma fábrica de veículos, de placas solares, chips ou outras tecnologias, ou mesmo um centro de distribuição, certamente, se conseguirmos esse investimento, terá um impacto muito positivo na nossa economia. É uma empresa líder mundial e que, naturalmente, promoverá o crescimento de Igrejinha", avalia o prefeito.

Entre as vantagens oferecidas por Igrejinha no encontro que já teve com a montadora de carros elétricos chinesa, e que constrói a sua primeira fábrica no Brasil em Camaçari, na Bahia, está a lei de incentivo do município, com benefícios que podem ser oferecidos em três modalidades: doação de terreno, isenção de tributos municipais desde a construção até a operação e ressarcimento de ICMS.

"A logística é a nossa principal vantagem. Estamos bem no centro de um triângulo de alta produtividade e consumo do Rio Grande do Sul, entre a Região Metropolitana, o Litoral e a Serra. E justamente por essa proximidade, temos mão de obra muito qualificada. Esses fatores, hoje, são decisivos no momento de empresas fazerem suas escolhas para novos investimentos e tem resultado em muito crescimento do nosso município", aponta Hörlle.

Igrejinha é hoje o 36º maior município exportador do Estado. Mais de 90% das vendas ao Exterior saem dos importantes polos calçadista e têxtil do município. E há ainda destaque para a indústria de bebidas, com a fábrica da Heineken operando no município. Segundo o prefeito, a indústria responde por 70% da economia de Igrejinha.

Mas no Rio Grande do Sul, Igrejinha não está sozinha neste páreo para a atração da BYD. Acompanhando a delegação gaúcha na Ásia, o prefeito recém-eleito de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, Gustavo Fink divulgou vídeo em suas redes sociais logo após a visita, reforçou o interesse em atrair para o município a gigante chinesa.