Petrobras quer criar joint venture no setor de etanol

Apostando no potencial de combustíveis com menor impacto ambiental, a Petrobras avalia criar uma joint venture para produzir e comercializar etanol. Conforme o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim, a estatal já sonda grande produtores de álcool para ir adiante com a parceria, no entanto ele prefere não citar nomes ou prazo para que o empreendimento saia do papel, só adianta que a intenção é ser “rapidamente”.

Sobre a possível localização da produção do etanol, o dirigente argumenta que deverá depender da matéria-prima utilizada. Se for o milho, crescem as chances da região Centro-Oeste do País, se for aproveitada a cana-de-açúcar, o lugar escolhido deverá ser no estado de São Paulo. “É um negócio bem atrativo economicamente”, assinala o diretor.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, recorda que a companhia entrou no setor do etanol na década de 1970, acompanhando o surgimento do programa Proálcool, contudo atualmente não produz mais esse biocombustível. “E o etanol hoje é o principal competidor da gasolina”, enfatiza a executiva. Magda e Tolmasquim participaram nesta sexta-feira (22) de apresentação do Plano de Negócios 2025-2029 da empresa, que prevê investimentos de US$ 111 bilhões nesse período. O segmento de Exploração e Produção (E&P) de petróleo é o que deverá receber a maior parte do aporte: US$ 77,3 bilhões.

Para a área de Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC), serão destinados US$ 19,6 bilhões, representando um aumento de 17% em relação ao plano anterior. Os investimentos em refino visam, principalmente, a aumentar a capacidade do parque da Petrobras, ampliando a oferta de produtos de alta qualidade, como Diesel S10 e lubrificantes, e de combustíveis de baixo carbono. Também buscam melhorar a eficiência das unidades, avançando na descarbonização das operações e no incremento da disponibilidade operacional.