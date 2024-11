Mercado de viagens do Rio Grande do Sul cresce com aumento da demanda de passagens

O mercado de viagens do Rio Grande do Sul está otimista com as ações empreendidas pelo governo do Estado para fortalecer e divulgar nacionalmente o potencial turístico gaúcho, após a catástrofe climática ocorrida em maio deste ano. O vice-presidente de relações institucionais da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), Victor Hugo Almeida, está confiante com esse impulsionamento para novos negócios, principalmente do turismo receptivo.

• LEIA TAMBÉM: Reabertura do Aeroporto Salgado Filho movimenta Gramado



A ação do governo gaúcho mira na mídia nacional e na divulgação dos destinos turísticos em eventos e feiras que estão sendo realizadas ao longo do ano em todo o Brasil. “Com certeza isso irá atrair novos passageiros para que venham ao Rio Grande do Sul”, destaca o vice-presidente da entidade. Almeida explica que as agências de viagens gaúchas trabalham com o turismo receptivo e emissivo.



“A maior parte das agências de viagens da ABAV-RS é de turismo emissivo, ou seja, fazemos a venda de viagens para clientes que saem do Rio Grande do Sul para outros estados brasileiros e para outros países”, detalha. Segundo ele, o turismo tem uma via de mão dupla, ou seja, o Rio Grande do Sul pode receber brasileiros e estrangeiros (turismo receptivo), assim como, o Estado pode mandar gaúchos e até catarinenses que compram as suas passagem aqui para outros destinos.



“Podemos constatar que o Rio Grande do Sul está em um momento de aquecimento e de crescimento da demanda, após ter sido fortemente impactado no período das enchentes”, salienta. Almeida cita que agora com a retomada das atividades do Aeroporto Salgado Filho (inoperante de maio até o dia 17 de outubro) com voos domésticos e em seguida começarão as operações internacionais, realmente, os clientes têm buscado as agências de viagens para organizar os seus destinos.



“Os clientes estão procurando passagens para poucas vagas que ainda existem para esse ano para o Brasil e para o exterior, mas principalmente para 2025. Estamos constatando que as pessoas estão se organizando com antecedência maior para viagens a partir de março, abril e maio. Há pessoas comprando passagem também para setembro de 2025 ”, informa.

Festuris cresceu 9% em relação ao ano passado

Para Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris Gramado, o grande evento de negócios turísticos das Américas e do Connection Terroirs do Brasil, os efeitos da tragédia climática ainda podem ser sentidos, sendo que o Aeroporto Salgado Filho não retornou as operações dos voos internacionais. “Para a economia do turismo, que representa uma parcela importante do PIB gaúcho, este equipamento é fundamental”, destaca.



“Aos poucos as engrenagens vão ficando mais lubrificadas e a movimentação de viajantes que buscam nosso Estado está se reaquecendo”, constata. Ele diz que a Festuris, Feira Internacional de Turismo, realizada de 7 a 10 de novembro, foi um sucesso, trazendo para Gramado 53 destinos internacionais e um público superior a 15 mil profissionais.



Zorzanello informa que a Festuris teve a participação de todos os estados brasileiros, sendo que os participantes puderam constatar que o Rio Grande do Sul está bem, está de pé, resiliente, firme e forte para receber o turismo do mundo inteiro. “O Festuris cresceu 9% em relação ao ano passado e o grande destaque foi o Espaço RS, que reuniu na mesma área toda a riqueza do estado, a nossa cultura e as experiências turísticas”, acrescenta.