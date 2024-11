Affonso Ritter completa 30 anos de coluna no Jornal do Comércio

Observador Jornal do Comércio nesta quinta-feira (21). No dia 21 de novembro de 1994, em sua estreia, ele celebrava o espaço no JC. O jornalista Affonso Ritter, 87 anos, completou 30 anos da colunanonesta quinta-feira (21). No dia 21 de novembro de 1994, em sua estreia, ele celebrava o espaço no JC.

“Reencontrar velhos amigos e fazer novos. A proposta não é muito diferente das anteriores em que estivemos juntos: acompanhar o dia a dia da economia e com especial ênfase da economia gaúcha”, escreveu, explicando a proposta do espaço no impresso.

“Este vai ser um espaço para informações, mas também para interpretações e opiniões. Pretende ser um espaço de duas mãos, o que significa que ele conta com a sua participação”, continuava o texto.

Natural de Nova Petrópolis, casado, Ritter tem duas filhas, Fabiana, que é psiquiatra, e Raquel, psicóloga, e dois netos gêmeos, João e Pedro, de 11 anos. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1937.

Primeira coluna Observador, assinada por Affonso Ritter, publicada em 21 de novembro de 1994 Reprodução/JC

Licenciado em Filosofia Pura pela Faculdade de Filosofia de Viamão e em Comunicação Social pela Famecos, da Pucrs, realizou estágio no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, em 1971, trabalhou 17 anos na RBS (Zero Hora, onde foi editor de Economia, rádio gaúcha e RBS TV), no Coojornal, na sucursal da revista Veja, na revista Amanhã, no jornal Diário do Sul, na TVE, na TV Guaíba (Câmera 2), foi editor da revista Tecnicouro, de Novo Hamburgo, fez várias coberturas internacionais, entre elas 15 edições anuais da Feira de Hannover, na Alemanha, e integrou durante 17 anos o Conselho de Contribuintes de Porto Alegre, como representante da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).

Ritter ainda foi comentarista da TV Bandeirantes no BandCidade, um dos apresentadores do Jornal Gente da Band AM e apresentador do Empreendedores. Um de seus hobbies é o vinho, onde foi se especializando, tendo participado de diversas edições da Avaliação Nacional do Vinho, na qual atuou algumas vezes como jurado.

Atualmente enfrentando uma gripe, o colunista diz ter escolhido o jornalismo ainda na adolescência. "Continuo trabalhando porque gosto e acharia enfadonho, enquanto tiver condições mentais, de ficar sem fazer nada. Se tivesse que ficar sem fazer nada, faria trabalho voluntário", relata.

Ritter entende que o Jornalismo é sua vocação e que busca se atualizar. "Estou cuidando para não regredir, pois a idade não atrapalha", expõe, citando ter sempre adotado o formato home office no JC, algo que ajuda na carreira longeva.

Entidades destacam importância do jornalista

O Sindilojas Porto Alegre homenageou e parabenizou o colunista. “Um marco de relevância no jornalismo voltado para economia e negócios, Ritter é reconhecido por suas análises e contribuições sobre o comércio e o desenvolvimento econômico, sendo uma referência para os setores empresarial e varejista de Porto Alegre, e Rio Grande do Sul. A homenagem celebra não apenas sua trajetória profissional, mas também seu impacto nas transformações no ambiente de negócios gaúcho ao longo das últimas três décadas”, se manifestou o Sindilojas por meio de nota.

A Federasul também comentou a data. "Parabéns pelos 30 anos de dedicação exemplar ao jornalismo econômico, uma carreira marcada por análises perspicazes e compromisso com a informação de qualidade. O seu trabalho é uma referência para leitores e profissionais, contribuindo para a compreensão das complexidades econômicas e o impacto destas na sociedade. Agradecemos profundamente pela sua contribuição e desejamos que continue a inspirar e informar com a mesma paixão e rigor."

Ritter foi lembrado, ainda, pela Fiergs, que enviou a seguinte mensagem: "O Affonso Ritter é um mestre, inspiração para outros colunistas de economia que seguiram o seu caminho no Rio Grande do Sul. Nada mais justo que complete 30 anos no principal jornal de economia e negócios do Estado. Parabéns ao Affonso e ao Jornal do Comércio”.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, citou a competência do colunista. "Em nome do Banrisul, felicito o jornalista Affonso Ritter pelas três décadas de sua coluna no Jornal do Comércio. Sua trajetória é marcada pela competência e pelo compromisso com a informação de qualidade, valores que conquistaram o respeito da sociedade gaúcha e o tornam um exemplo para profissionais da imprensa. É um privilégio contar com a sua parceria ao longo dos anos.”