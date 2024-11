Acredito que é necessária flexibilização adicional da política monetária, diz Collins, do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Boston, Susan Collins, disse nesta quarta-feira (20), que acredita ser necessária uma flexibilização adicional da política monetária, mas que o destino final dos cortes de juros ainda não está claro. As falas ocorreram em evento da Universidade de Michigan.Collins também se mostrou otimista com a economia americana, com a inflação voltando à meta de 2% em meio a um mercado de trabalho saudável.Apesar de, anteriormente, uma política monetária restritiva ter sido um fator que claramente ajudou a controlar a inflação, a dirigente do Fed apoia mover a taxa gradualmente para uma faixa mais neutra e que "cortes excessivamente lentos poderiam prejudicar o mercado de trabalho".Collins declarou que o Fed deve avaliar de forma holística as implicações dos dados disponíveis para as perspectivas e o equilíbrio de riscos associados.