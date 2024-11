Governo Lula fecha acordo com SpaceSail, chinesa concorrente da empresa de Elon Musk

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um acordo com a empresa chinesa de satélites SpaceSail, concorrente da Starlink, de Elon Musk, para colaborar com a administração pública. A companhia ainda está avaliando a operação comercial no País.

O documento, chamado de memorando de entendimento, estabelece o interesse da empresa em desenvolver projeto em colaboração com a brasileira Telebras.

O texto já vinha sendo negociado há meses. Em outubro, o ministro Juscelino Filho (Comunicações) esteve na China para tratar do tema. Mas o acordo ganha relevância após Musk, que terá um cargo na administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sido xingado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, num episódio que gerou dor de cabeça para os diplomatas brasileiros no G20.

O empresário, que também é dono do X (ex-Twitter) e próximo do bolsonarismo, já se recusou a cumprir ordem judicial no Brasil -o que levou à suspensão de sua rede social no país- e xingou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A Starlink opera no Brasil desde que fechou acordo com governo Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

"A SpaceSail propõe investir na operação de um sistema de satélites LEO [de órbita terrestre baixa] para fornecer serviços que expandam a oferta de conectividade espacial do Brasil e contribuam para a redução da divisão digital, especialmente em regiões isoladas e territórios rurais menos favorecidos, com previsão de início de operações em 2026", diz trecho do documento.

O texto diz ainda que a empresa concorrente da Starlink tem interesse em colaborar com a administração pública brasileira na promoção de planos voltados para a redução da desigualdade digital em áreas rurais e na transformação digital de serviços públicos essenciais.

"A SpaceSail está avaliando o estabelecimento de uma subsidiária no Brasil para investir e operar comercialmente dentro do país", completou. O memorando de entendimento foi celebrado na terça-feira (19) com o ministro Juscelino Filho e contará com as assinaturas do presidente da Telebrás, Frederico Siqueira Filho, e do presidente da Shanghai SpaceSail, Jason Jie Zheng.

O acordo ocorre em meio à visita de Xi Jinping ao Brasil. A delegação chinesa veio acompanhada de dezenas de empresários, de diferentes setores. O país é o principal parceiro comercial do Brasil e a visita do chefe de estado é tida como um dos principais eventos do ano para o governo Lula -sobretudo, após a vitória de Trump.