Escritório Origem Invest atuará nos EUA a partir de janeiro

Com quatro anos no mercado e com uma carteira de 1,7 mil clientes, o escritório gaúcho de investimentos Origem Invest organiza sua expansão para território norte-americano. A partir de janeiro, contará com novo escritório em Miami. Com sede em Porto Alegre e unidades em Caxias do Sul, Santa Maria e Santa Cruz do Sul, além de São Paulo, o Origem Invest atua como agente autônomo do Safra Invest.

Em visita ao Jornal do Comércio, os sócios Thiago Hoffmann e Lucas Casagrande relataram o processo de decisão de expansão. “A expansão para os Estados Unidos ocorre em um momento de grande disposição de nossos clientes brasileiros de mudarem suas estratégias de investimentos”, afirma Hoffmann. O relacionamento de confiança, conforme relatou Casagrande, deveria ser estendido para os EUA, onde se encontram 35% do PIB mundial. A expectativa é de que, dentro do próximo ano, cerca de 300 novos clientes sejam conquistados. O investimento mínimo necessário para clientes que desejam aplicar nos Estados Unidos é hoje de US$ 250 mil.



Considerado hoje o melhor escritório de investimentos do Brasil, o Origem Invest foi o grande vencedor do Safra Invest Awards 2023/2024, realizado em setembro, em São Paulo. Recebeu prêmios como: Melhor Escritório do Brasil; ⁠Melhor Escritório Private do Brasil; ⁠Melhor Escritório Corporate do Brasil; Melhor Assessor do Brasil, Melhor Assessor Private do Brasil e ⁠Melhor Assessor Corporate do Brasil.

Na edição anterior do Safra Invest Awards, o escritório Origem Invest já havia sido consagrado em 1º lugar como Melhor Escritório Private e Melhor Escritório Corporate e em 2º como Melhor Escritório. Além disso, na categoria individual, recebeu o 1º lugar como Melhor Assessor Corporate do Brasil.



Desde sua criação, em 2020, pelos empreendedores Thiago Hoffmann e Lucas Casagrande, a Origem Invest - Assessoria de Investimentos vem obtendo um crescimento exponencial no mercado. Seu grande diferencial é o atendimento exclusivo com soluções sob medida para clientes de alta renda, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Sua equipe acompanha a vida financeira de 1.700 clientes distribuídos pelo País, em todas as etapas, adequando investimentos a objetivos de forma transparente e assertiva.

Além de investimentos no Brasil e no Exterior, o escritório tem estruturas especializadas para atender os clientes em demandas de crédito, emissão de dívidas, câmbio, seguros, fusões e aquisições. Origem Invest conta com escritórios Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria e Santa Cruz do Sul) e São Paulo (São Paulo Capital).