Hotéis catarinenses registram queda de ocupação com o retorno das operações no Aeroporto Salgado Filho

A rede hoteleira de Santa Catarina, em particular de Florianópolis, registra agora diminuição na taxa de ocupação de leitos por causa da redução no fluxo de gaúchos que estavam indo para lá com o objetivo de fazer conexão aérea a partir do Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Esta diminuição passou a ser notada com o retorno das atividades de voos para destinos nacionais a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho, inoperante por quase seis meses, pela maior catástrofe climática no Rio Grande do Sul, ocorrida em maio deste ano.

O Aeroporto Salgado Filho reabriu no dia 21 de outubro para voos nacionais e, conforme a Fraport, a previsão é de que na segunda quinzena de dezembro passe a operar voos internacionais. Porém, neste tempo em que ficou sem funcionar, serviu para aquecer o segmento hoteleiro catarinense.

Muitos gaúchos tiveram de recorrer a uma logística de conexão via aérea e uma delas foi via Aeroporto Internacional Hercílio Luz para atingir outros destinos. Isto beneficiou Santa Catarina. Foi o caso do Hotel São Sebastião, localizado na Praia do Campeche, distante aproximadamente 7 km do Aeroporto Internacional Hercílio Luz.

De acordo com um funcionário do hotel, a taxa de ocupação, a partir de maio deste ano, aumentou com a presença de muitos hóspedes gaúchos, mas ele não soube quantificar o número. “As reservas eram para uma ou duas noites, muito em função do trânsito aéreo”. O funcionário também constatou que agora a presença de gaúchos diminuiu muito.

De acordo com Sandro Baji, gerente do Hotel Boutique Quinta das Videiras, a partir de maio o estabelecimento recebeu um número considerável de hóspedes procedentes do Rio Grande do Sul. "Eu visualizei que as pessoas vinham para o hotel para uma estadia de um a dois dias tanto na ida para outros destinos, inclusive para o exterior, quanto na vinda", explica o gerente. Ele salienta que para os negócios representou um incremento considerável. Segundo ele, as hospedagem no hotel foram de até quatro dias.

Diego Lando, gerente nacional de vendas e distribuição da ICH Administração de Hotéis, dona da rede Intercity, informa que mesmo com a reabertura do Aeroporto Salgado Filho a ocupação se manteve alta nos hotéis. “Permanecemos com uma ocupação elevada em novembro, devido ao calendário de eventos de Florianópolis e novas conexões da malha aérea. Para este mês, estamos com 77% de ocupação acumulada, um resultado bastante positivo”, destaca.

O gerente informa que para o Réveillon, a ocupação está em 75%, e a projeção é de 100%. ”Estamos também projetando um verão bastante aquecido com turismo regional e latinos (oriundos de Argentina e Chile, por exemplo) e também expectativa de europeus com a oferta de voo da TAP direto entre Florianópolis/Lisboa”, cita Lando.

Em relação à ocupação de hóspedes oriundos do Rio Grande do Sul, “em novembro, o Intercity Florianópolis registrou aumento de 5% de hóspedes do RS (total de 18%) com relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 13%”, destaca. Ele também cita que no Intercity Portofino o aumento foi de 2%. “Em novembro de 2023, a ocupação desse público ficou na casa de 11% e agora neste novembro, está em 13%”, acrescenta.