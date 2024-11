BFSHOW encerra edição e registra visitação recorde

10,4 mil compradores, o dobro da edição de novembro de 2023. Conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), os negócios aconteceram em volumes importantes, que serão tabulados nos próximos dias. As informações são da assessoria.



O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a BFSHOW será determinante para as expectativas positivas do setor ultrapassa os 3%, para mais de 890 milhões de pares. Já para 2025, o crescimento ficará em torno de 2%, fazendo com que o setor recupere as perdas da pandemia e alcance mais de 900 milhões de pares produzidos. A 3ª edição da BFSHOW, feira calçadista que reuniu mais de 330 marcas entre os dias 11 e 13 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP, registrou recorde de visitação e negócios. Conforme a organização, nos três dias passaram nos pavilhões do evento mais deo dobro da edição de novembro de 2023. Conforme a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), os negócios aconteceram em volumes importantes, que serão tabulados nos próximos dias. As informações são da assessoria.O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a BFSHOW será determinante para as. Para 2024, a previsão de crescimento na produção, para mais de 890 milhões de pares. Já para 2025, o crescimento ficará em torno de 2%, fazendo com que o setor recupere as perdas da pandemia e alcance mais de 900 milhões de pares produzidos.

“Temos aqui uma grande vitrine do calçado brasileiro para o mundo. Reunimos, nesses três dias, as principais marcas do País e compradores de mais de 60 países”, avalia, em nota, o dirigente, ressaltando que na feira, ocorreram negócios significativos tanto no mercado doméstico quanto internacional. “Para a atração de compradores de fora do País, a BFSHOW atuou em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Somente com esses projetos foram convidados 160 importadores e cinco jornalistas internacionais para divulgar o nosso produto no exterior”, lista Ferreira.



Segundo o CEO da NürnbergMesse Brasil, João Paulo Picolo, a cada edição, a BFSHOW demonstra seu crescimento e, por isso, consolidou-se tão rápido como o principal evento do setor calçadista brasileiro. “A feira já é ponto de encontro indispensável para os profissionais e a parceria da NürnbergMesse Brasil com a Abicalçados tem sido fundamental para esse sucesso”, comenta em nota. O CEO diz, ainda, que os resultados da terceira edição superaram todas as expectativas. “Estamos confiantes de que a BFSHOW continuará a evoluir e a fortalecer o mercado calçadista nacional. Não à toa ela já figura entre os principais eventos do portfólio da empresa. Para a próxima edição, em maio de 2025, esperamos um crescimento de 20% em relação ao número de expositores e visitantes”, avalia.



A próxima edição da BFSHOW acontecerá também no Distrito Anhembi, em São Paulo/SP, entre os dias 19 e 21 de maio de 2025.