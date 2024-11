Governo do RS, Scala Data Centers e Eldorado do Sul assinam protocolo de intenções para projeto de infraestrutura digital

A prefeitura de Eldorado do Sul, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Scala Data Centers, assinaram nesta quarta-feira (13), protocolo de intenções que formaliza a efetivação do investimento inicial de R$ 3 bilhões para construir no município a maior cidade de data centers da América do Sul, a Scala AI City. As informações são do comunicado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do RS.

• LEIA MAIS: Refinaria Riograndense participa de edital do Bndes e da Finep para biorrefinarias

Segundo o protocolo de intenções, a Scala Data Centers, além de se comprometer com o investimento e a instalação do empreendimento, irá promover treinamento e capacitação de mão de obra, prioritariamente local. Também deverá dar preferência a contratação direta e indireta de empresas estabelecidas em Eldorado do Sul e/ou no Estado, desde que em condições compatíveis com as de mercado, e também de fomentar ações voltadas à responsabilidade social.

Já por parte do município, há o compromisso em dar suporte aos fornecedores da cadeia produtiva do projeto, promover a integração com as diretrizes estratégicas locais e, com apoio do governo estadual, auxiliar nas demandas com os órgãos municipais competentes para análise do empreendimento.

O projeto cria o primeiro distrito industrial de data centers do Brasil, o qual tem projeção de gerar cerca de 3 mil novos empregos diretos e indiretos na primeira fase, além de movimentar toda uma cadeia econômica de fornecedores e mão-de-obra de setores como energia, construção civil e telecomunicações.