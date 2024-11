Por falta de recursos, Caixa tem R$ 20 bi em crédito imobiliário represado

Devido à falta de recursos para o crédito imobiliário, a Caixa Econômica Federal acumula R$ 20 bilhões em financiamentos pré-aprovados na fila de espera, ante um saldo de R$ 3 bilhões para serem disponibilizados ainda este ano. Para acomodar os clientes em espera, a contratação do financiamento foi prorrogada até o vencimento da avaliação. Além disso, a Caixa vai adotar regras para a concessão de crédito, que irão reduzir o valor das cotas financiadas e encarecer os empréstimos para compras de imóveis de até R$ 1,5 milhão.

Responsável por quase 70% dos financiamentos imobiliários do país e trabalhando no limite da sua capacidade, a Caixa decidiu reduzir o valor máximo de crédito para a compra de imóveis pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), que engloba propriedades de até R$ 1,5 milhão. A partir de 1º de novembro, a cota máxima de financiamento admitida será de até 70% do valor do imóvel, e não mais os atuais 80%, no sistema de amortização SAC (Sistema de Amortização Constante), no qual as parcelas são maiores no início e menores no fim, por causa da diminuição progressiva dos juros.

Pela tabela Price, em que as prestações são sempre iguais e compostas por mais juros, o teto diminuirá de 70% para 50% do total do imóvel. Considerando um apartamento de R$ 1 milhão, a entrada necessária pelo SAC vai aumentar de R$ 200 mil para R$ 300 mil. Já na tabela Price, o comprador terá que pagar R$ 500 mil à vista.

A medida vai impactar financiamentos para imóveis residenciais (novos e usados) e comerciais, além de empréstimos para construção e compra de lotes urbanizados. Outra nova regra é que os clientes poderão ter apenas um financiamento imobiliário ativo com o banco. O principal fator de redução nos crédito imobiliário é a redução dos valores em poupança, com a baixa rentabilidade da modalidade. Dessa forma, o banco também amplia sua captação via outros instrumentos financeiros, como as LCIs (Letras de Crédito Imobiliário). Segundo os dirigentes da Caixa, a redução do depósito compulsório exigido pelo Banco Central em 5% também poderia ajudar no funding do banco, sem impulsionar a inflação.