Lucro líquido do Banrisul cresce 11,5% e alcança R$ 632,1 milhões nos nove meses de 2024

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 632,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024, incremento de 11,5% em relação ao resultado do mesmo período de 2023. O desempenho reflete, principalmente, o crescimento da margem financeira, menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços.

De acordo com o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, no terceiro trimestre do ano o banco alcançou um lucro líquido de R$ 197,3 milhões, com forte aumento no comparativo anual. "A margem financeira permanece em trajetória de crescimento anualizado como reflexo da expansão da carteira de crédito, ficando as despesas com provisões de crédito dentro dos patamares esperados", frisa o dirigente. Ele ressalta, ainda, que "os ativos totais cresceram 14,9% em 12 meses, atingindo R$ 142,0 bilhões em setembro de 2024, com contribuição de 9,9% da carteira de crédito, performando acima do teto de nossas projeções".



Fernando Lemos destaca que a Conta Digital é um dos grandes lançamentos deste período para a Pessoa Física. "Desenvolvemos uma nova experiência, 100% digital, para abertura de contas pelo app. Rápida, simples e intuitiva." Ele revela que "iniciamos de forma super controlada em junho, sem grande divulgação, testando e avaliando a jornada e performance. Agora em setembro, frente aos bons resultados do piloto, nós decidimos expandir, permitindo a abertura da Conta Digital em todo o Rio Grande do Sul e em algumas localidades de Santa Catarina". O executivo afirma que, desde a expansão, foram abertas mais de 50 mil contas digitais, em linha com a estratégia de ampliar a base de clientes do Banrisul.



O presidente do Banrisul anuncia que, dentro do foco estratégico em retomar o protagonismo no segmento da Pessoa Jurídica, a abertura de conta empresarial 100% digital e integrada com soluções de pagamentos da Vero será um importante avanço. "Assim como na Pessoa Física, devemos lançar em breve na forma de piloto e ir avaliando os resultados antes de expandirmos para todo o mercado", declara Fernando Lemos.

Crédito

Em setembro de 2024, a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 57,7 bilhões, com crescimento de 7,5% frente a dezembro de 2023 e 9,9% em 12 meses, refletindo a ampliação no saldo em crédito rural, crédito comercial, crédito imobiliário e câmbio. A maior carteira, de crédito comercial, totalizou R$ 35,4 bilhões, que corresponde a 61,4% do total de operações de crédito.



Em relação à Conta Única, produto de capital de giro para as empresas, foram contratados R$ 1,3 bilhão em limites de crédito, dos quais R$ 764,2 milhões já haviam sido utilizados pelos clientes até 30 de setembro de 2024.



No âmbito do Programa Re-Empreender RS do Governo do Estado, o Banrisul firmou convênio para promover e estimular a oferta de crédito a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte, situadas no Rio Grande do Sul e sediadas em áreas atingidas pelo evento climático, com a criação do programa Pronampe Gaúcho Banrisul Reconstruir. Este programa, que conta com o subsídio do Governo do Estado de 40% sobre o valor da operação, já disponibilizou o montante de R$ 215 milhões às empresas atingidas.

Recursos captados e administrados

A captação e administração de recursos alcançou o saldo de R$ 112,0 bilhões em setembro de 2024, alta de 15,8% em 12 meses, influenciado, em especial, pelo crescimento dos depósitos, dos recursos em letras e dos recursos administrados. Entre os destaques, está o crescimento do depósito a prazo, de 22,2% frente a setembro de 2023.

Cartões de crédito

O Banrisul conta com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de setembro de 2024. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 490,6 milhões nos nove meses de 2024.

No Banricompras, foi ampliado o limite diário para compras e a emissão desse cartão passou a utilizar a tecnologia de pagamento Near Field Communication (NFC), que permite pagamento por aproximação.