Banrisul vai distribuir mais de R$ 2 milhões para clientes Banricompras

O Banrisul anuncia a promoção Banricompras Premiável – Vai de Banri pra ganhar. A campanha vai distribuir mais de R$ 2 milhões – prêmios em dinheiro – para os clientes que utilizarem o cartão Banricompras. Serão mais de 1,7 mil prêmios até janeiro de 2025.O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, destaca que o objetivo da promoção é fortalecer a relação do Banco com os gaúchos e a marca Banricompras, além de ajudar a movimentar a economia do Estado. “O Banricompras é um produto único no mercado, sem anuidade, taxas e tarifas para o cliente e está disponível para todos os correntistas do Banco”, afirma.Para os clientes Banricompras, serão sorteados semanalmente 100 prêmios de R$ 1 mil cada, além de quatro sorteios de R$ 25 mil (um por mês) e dois grandes prêmios no valor de R$ 100 mil (1º sorteio no Natal e o 2º sorteio em fevereiro). Os estabelecimentos credenciados concorrerão a quatro sorteios de R$ 12,5 mil e a dois prêmios especiais de R$ 50 mil. A promoção teve início no dia 1º de outubro e é válida para compras realizadas até o dia 31 de janeiro de 2025. O primeiro sorteio será realizado no dia 19 de outubro, via números da Loteria Federal.Os números da sorte serão distribuídos automaticamente para os clientes pessoa física maiores de 18 anos, portadores de cartões Banricompras, que efetuarem compras com valor a partir de R$ 100,00. Cada compra com valor a partir de R$ 100,00 dá direito a um número da sorte. Para cada venda com valor a partir de R$ 100,00; paga com cartão Banricompras, em uma das soluções da Vero, o estabelecimento credenciado receberá o mesmo número da sorte do comprador para participar. Os estabelecimentos credenciados concorrem aos prêmios mensais, de Natal e no final da promoção. Os participantes podem acompanhar seus números e o resultado dos sorteios diretamente no site da promoção.Como funciona?Para participar da promoção, é só utilizar o Banricompras em compras a partir de R$ 100,00 para acumular números da sorte. Valem compras à vista, pré-datadas ou parceladas. O valor das transações não é cumulativo.Exemplos:Compra no valor de R$ 20,00 mais uma compra no valor de R$ 80,00 = não dá direito a um número da sorteCompra no valor de R$ 100,00 = um número da sorteCompra no valor de R$ 120,00 = um número da sorteCompra no valor de R$ 200,00 = um número da sortebanricompraspremiavel.banrisul.com.br