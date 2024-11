Grupo Herval lança marca de colchões premium e mira expansão via franquias

*De Dois Irmãos

Com 65 anos de fundação recém-completados em outubro, o Grupo Herval, de Dois Irmãos, inaugura na tarde desta quarta-feira, 13 de novembro, sua primeira loja da nova marca especializada em colchões de alta qualidade, a Volis Colchões, lançada no final de setembro. A unidade, localizada na cidade de Novo Hamburgo, no bairro Rio Branco, marca também a primeira operação da empresa no modelo de franquia.

De acordo com o presidente do grupo, Agnelo Seger, a ideia é testar o potencial do novo formato e, a partir daí, expandir as lojas da nova marca. Segundo informou o empresário, a Volis Colchões funcionará como um novo canal de distribuição da companhia gaúcha no varejo.



Ou seja, além das lojas administradas pela rede Herval, o objetivo do grupo é expandir a presença da marca através dessas franquias. "Nós queremos estabelecer uma rede de franquias. Então, estamos colocando as lojas próprias, com a primeira inaugurada nesta quarta em Novo Hamburgo, depois em Porto Alegre. Estamos fazendo as primeiras aqui, depois em São Paulo também, para testar o modelo e poder chegar para o nosso franqueado e dizer 'está aqui o modelo, está testado por nós', e vamos oferecer o produto, o negócio em si, e administrar o e-commerce desta rede", explica Seger.



A operação em Novo Hamburgo, que será inaugurada às 18h, está funcionando em sistema de "soft opening" desde 18 de setembro. Com 290 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos, a unidade fica na rua 25 de Julho, 631, no bairro Rio Branco. Além desta, já está em obras a unidade da Volis em Porto Alegre, que será instalada no bairro Auxiladora.

Nos planos da Herval também estão franquias na cidade de São Paulo, somando três unidades. "Devemos ter mais uma loja no Rio Grande do Sul e duas em São Paulo, onde possuímos um centro de distribuição na capital, que nos favorece em relação à logística. Em seguida, iniciaremos a expansão através de franquias", comenta Seger.

No material divulgado pela assessoria de comunicação, a Volis é apresentada como uma marca que busca "atender as necessidades do consumidor final". Segundo Seger, os produtos são desenvolvidos com alta tecnologia, com o propósito de oferecer itens adequados ao "sono de cada pessoa".

"Entendemos que com nossa capacidade de produção e com a equipe de profissionais que integram a Herval, temos uma grande oportunidade de oferecer tecnologia, inovação e excelência em atendimento", destaca o empresário.

Desenvolvidos para atender diferentes biotipos, aliando conforto e sustentação à coluna, os produtos da Volis contam com três linhas de produtos com benefícios distintos nos colchões e bases. A marca ainda oferece acessórios para melhorar o sono e travesseiros, além de produtos que podem ser personalizados.

"Nosso objetivo é proporcionar o melhor sono ao cliente, através de produtos com tecnologia de ponta, que respeitam as necessidades de cada pessoa ao dormir. Nossas lojas atendem um público que valoriza a saúde e o bem-estar. Queremos não apenas vender, mas atender ao cliente de forma plena em suas expectativas de renovar diariamente suas energias", comenta Seger.



Fundado em 1959, o Grupo Herval integra segmentos diferenciados e está presente em todas as regiões do País. Atualmente, são 27 marcas que incluem indústrias, atacado, varejo, e-commerce e serviços como consórcios, seguros, construção e financeira.