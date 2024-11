Jornal do Comércio é um dos vencedores do Prêmio Ageflor de Jornalismo

A reportagem especial Tragédia no RS destaca urgência ambiental , do Jornal do Comércio, é a segunda colocada da primeira edição do Prêmio Ageflor de Jornalismo. A jornalista Carmen Carlet e a editora-assistente do caderno Empresas & Negócios, Cristine Pires, em cerimônia realizada na noite de terça-feira (12), no Instituto Ling. O troféu foi entregue por Marcelo Acioli, diretor florestal da Tanac e vice-presidente da Cadeia Produtiva de Acácia da Ageflor.

A Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor) realiza o evento com o objetivo de incentivar a cobertura jornalística sobre o setor de florestas plantadas no Rio Grande do Sul, sua importância para a economia e os benefícios sociais e ambientais gerados, em especial, sua relação com a agricultura de baixo carbono no combate às mudanças climáticas.

Reprodução/JC

A comissão julgadora foi composta pelo Diretor-Executivo da Ageflor, Jorge Heineck, pelo Professor Doutor da UFSM Jorge Antônio de Farias e pelo jornalista e relações públicas, assessor de comunicação da Ageflor, Álvaro Bueno. Entre os critérios avaliados contou a fidelidade ao tema central, relevância, conteúdo (riqueza de detalhes e das informações que sustentam a reportagem, criatividade e variedade de fontes, regras gramaticais e construção da matéria).