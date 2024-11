Instituto RSNASCE e ABRAPE oferecem apoio financeiro de R$ 1mi a trabalhadores de turismo e eventos afetados pelas enchentes no RS

O Instituto RSNASCE, criado para auxiliar a recuperação dos setores de turismo e eventos no Rio Grande do Sul após as enchentes, oferece benefício de R$1.150 a 800 trabalhadores da área que foram impactados pelas cheias. As pessoas que se cadastraram serão beneficiadas pelo próprio instituto e também por mais cinco empresas e entidades parceiras nas próximas semanas. Além disso, será destinado o valor de R$3.333 para cada um dos 24 CTGs aprovados no programa, dos mais afetados pela tragédia, totalizando R$1 milhão em doações.

A iniciativa é resultado de uma colaboração com a ABRAPE (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos) e o Festival Salve o Sul, que uniram esforços para arrecadar recursos para esses profissionais. Desde a sua fundação, em maio deste ano e após ter completada a distribuição dos recursos deste projeto em parceria com a ABRAPE, o RSNASCE terá injetado mais de R$ 3 milhões na economia de turismo e eventos e terá beneficiado diretamente mais de 1 mil profissionais e empresas.

Para receber o auxílio, os profissionais selecionados devem possuir uma conta bancária em seu nome, facilitando a transferência dos recursos. Além disso, a coleta de dados permite que o RSNASCE e suas entidades parceiras desenvolvam um panorama detalhado da situação dos trabalhadores do setor, contribuindo para a formulação de estratégias eficazes para a recuperação econômica do turismo e eventos no Estado.