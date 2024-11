CEEE Equatorial entrega 240 geladeiras a moradores do bairro Sarandi

A CEEE Equatorial realizou a entrega de 160 geladeiras para a população afetada pela enchente de maio do bairro Sarandi, de Porto Alegre, e mais 80 serão doadas até esta sexta-feira (8). Esta é mais uma fase da iniciativa que faz parte do investimento de R$ 10 milhões da distribuidora, com autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para a distribuição de 2,7 mil geladeiras, além de 13,5 mil lâmpadas LED, e 2,7 mil chuveiros elétricos eficientes.

Ao todo, 2,7 mil famílias de nove municípios gaúchos serão beneficiadas. Até o momento, o projeto já distribuiu 440 geladeiras, 1014 chuveiros eficientes e 1083 lâmpadas.