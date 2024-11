Divulgada lista de agraciados com o Prêmio Líderes & Vencedores

Os presidentes da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Rodrigo Sousa Costa, e da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Britto, anunciaram na tarde desta quarta-feira (6), os 15 agraciados da 30ª edição do prêmio Líderes & Vencedores - edição 30. A entrega do Troféu Magis acontecerá no dia 26 de novembro, às 19h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.



“O prêmio Líderes e Vencedores, realizado em parceria com a Assembleia Legislativa, é especial para a Federasul, pois não só ressalta o Rio Grande que dá certo, como reconhece líderes e projetos vencedores que superaram os desafios e nos inspiram a fazer mais e melhor, em nossas vidas, em nossas empresas, em nossa sociedade”, avaliou Costa. Já o presidente do Legislativo destacou a sólida parceria com a Federação, “reconhecendo personalidades e entidades inspiradoras que fazem a diferença no desenvolvimento econômico e social do nosso Estado.”

A iniciativa, promovida desde 1995, valoriza projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Jornalistas de todo Estado e presidentes de entidades filiadas à Federasul indicaram e justificaram suas escolhas. Foram 166 indicações no total. Depois, cinco comissões julgadoras constituída por premiados em edições anteriores e personalidades destacadas em sua atividade, selecionaram os agraciados. A comissão coordenadora de cada categoria orienta e supervisiona todo o processo. A festa de premiação vai acontecer no Salão Nobre do Palácio do Comércio, às 19h, do dia 26 de novembro.

Divididos nas categorias Mérito Político, Sucesso Empresarial - subdividida em micro e pequena empresa; média e grande empresa e líder empreendedor -, Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional, os 15 agraciados foram conhecidos em entrevista coletiva na sede da Federasul.