Carteira do Sicredi para iniciativas de ESG ultrapassa R$ 55 bilhões

No ano que será lembrado pela maior tragédia climática da história do País - a enchente que atingiu 97% do Rio Grande do Sul -, o Sicredi trabalha em iniciativas que contemplam ampliação do crédito sustentável, apoio aos associados na transição para uma economia de baixo carbono, ao empreendedorismo feminino e à evolução na gestão de riscos climáticos. Em palestra realizada durante o 9° Encontro Nacional de Jornalistas e Formadores de Opinião, realizada na manhã desta quarta-feira (6) em Porto Alegre, o diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bochi, destacou que R$ 55,5 bilhões foram direcionados à carteira de economia verde.



"A questão da resiliência climática é um dos nossos mais importantes pilares. Aqui no RS, por exemplo, nos últimos cinco anos, houve três estiagens e duas enchentes. Para o próximo, a previsão é de ser um ano bom, mas para isso é preciso estar preparado, fazer seguro, se proteger. E é aí que a gente atua", detalhou o dirigente.

Em relação ao crédito, a carteira total do Sicredi atinge R$ 243,3 bilhões. A cota de ESG conta com R$ 7,5 bilhões captados nos últimos cinco anos junto a bancos multilaterais de países da Europa, Ásia e América Central, sendo R$ 2,2 bilhões destinados ao crédito a empreendimentos liderados por mulheres, R$ 3,8 bilhões para fomento ao uso de energia solar e R$ 1,5 bilhão para outras iniciativas alinhadas ao benefício ambiental ou social.



Com isso, o total da carteira de crédito para financiamento de energia solar chega a R$ 5,6 bilhões, além de R$ 16,5 bilhões para agricultura familiar e R$ 8,9 bilhões para agricultura de baixo carbono.



De acordo com a gerente de responsabilidade social do Sicredi, Keyla Rodrigues, a cooperativa vai fechar 2024 com um investimento social em torno de R$ 400 milhões. "Toda cooperativa de crédito tem que destinar, no mínimo, 5% do seu resultado para ações sociais para o associado, para a comunidade. Então, assim, a gente tem dentro da nossa raiz a necessidade e o interesse de investir nas comunidades de maneira geral", resume a gestora.