Evento Diálogos da MEI na Fiergs levanta debate sobre modelos de negócios mais sustentáveis

Com o tema Construção de uma indústria verde e resiliente, o evento Diálogos da MEI (Mobilização Empresarial pela Inovação) ocorreu nesta quarta-feira (06) na Fiergs, em Porto Alegre, e levantou debate junto a diversos empresários do País sobre as novas possiblidades relacionadas à sustentabilidade na economia. A MEI é um movimento de lideranças empresariais coordenado pelo Confederação Nacional da Indústria (CNI), e foi criada com o intuito de disseminar a agenda de inovação entre as empresas e buscar maior efetividade das políticas públicas na área da ciência, inovação e tecnologia.

Os encontros do projeto Diálogos, que vinham sendo remotos, estão sendo realizados de forma itinerante a partir de agora. Os mesmos têm como objetivo promover trocas de experiências, articulações e discussões sobre pautas estratégicas para o engrandecimento da inovação no campo industrial.

O primeiro encontro presencial, realizado em Porto Alegre em parceria com a Fiergs, acontece após os eventos climáticos que devastaram o Rio Grande do Sul e impactaram mais de 85% das indústrias gaúchas, segundo informações da CNI. As enchentes foram um grande alerta para a necessidade de uma transformação nos modelos de produção do País.

Para o coordenador do conselho de inovação e tecnologia da Fiergs, Marcus Coester, a chegada do evento ao RS elevou a régua da discussão sobre o desenvolvimento industrial. "O Diálogos está completamente alinhado com as nossas diretrizes no quesito competitividade, inovação, retenção de talentos e a reconstrução da economia do Estado. Isso tudo acontece em um momento muito oportuno por conta de toda a dramaticidade da situação que atingiu nosso território. Temos um problema real e precisamos buscar soluções para tal", descreve.

A CNI, representada pelo superintendente de projetos de inovação, Carlos Bork, ressalta a necessidade de mais encontros como este. "O mundo inteiro está preocupado com esta pauta e com a preservação do meio ambiente. O grande dilema é conseguir trazer um futuro adequado para as próximas gerações, e o primeiro passo para atingir isso é o debate. O diálogo é a chave", aponta Bork.

A programação se estendeu ao longo da manhã da quarta-feira e foi dividida em três sessões diferentes. A primeira, trouxe uma palestra sobre oportunidades de transição energética para o Brasil, seguida de dois painéis de discussão diferentes. No primeiro, empresas compartilharam suas visões e estratégias. Já no segundo, os atores do ecossistema de inovação descreveram suas iniciativas e mecanismos de apoio às empresas afim de atingir uma economia mais sustentável.