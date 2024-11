Congresso busca conscientizar sobre construção sustentável no Estado

O Greenbuilding Brasil 2024 Inovar Sinduscon RS, considerado o maior evento de construções sustentáveis da América Latina, reúne empresários e entusiastas do setor para debater a reconstrução do Rio Grande do Sul e as construções em modelos sustentáveis em todo o Brasil. Além de representantes de empresas nacionais e internacionais, o evento que acontecde no Teatro Unisinos, na Zona Norte de Porto Alegre, também é direcionado aos estudantes.

Na tarde de ontem, mais de 500 pessoas participaram das palestras e painéis. Entre as temáticas abordadas estão as mudanças climáticas no contexto da inovação e os conceitos do novo urbanismo, além de cases de sustentabilidade na construção e o plano de reconstrução da Capital.

Segundo o anfitrião do evento e presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do RS (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, o seminário estava planejado ainda antes das enchentes. "Seria um evento com foco nas inovações e nos produtos de uma nova era, mas acabamos inserindo a reconstrução porque temos que pensar o tema com o viés social economicamente viável, olhando também para o sustentável", destaca.

De acordo com Teitelbaum, o decreto de sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre (Nº 21.789, de 19 de dezembro de 2022), incentiva a adoção das práticas, mas "uma certificação como a Building Council dá uma regra e um tutorial para que as empresas consigam aplicar de uma forma mais assertiva".

No ranking de 180 países que o Building Council (USGBC), criador do sistema Leed, está presente, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os que mais certificam. No cenário nacional, os estados do Sul do País ganham destaque, sendo o Rio Grande do Sul o líder, com uma participação de 26% nas certificações platinas, o mais alto nível do selo.

"A sustentabilidade é uma corrida que não tem linha de chegada, o grande prémio é ter um futuro melhor. Ainda tem muita gente que não se conscientizou da necessidade de mudança, o planeta está nos avisando", reforça o presidente do Conselho de Administração do GBC Brasil, Raul Penteado. Dessa forma, o seminário busca, justamente, conscientizar a população a comprar produtos sustentáveis.

Como desafio, Penteado evidencia os investimentos das incorporadoras destinados à habitação popular. "É um movimento que precisamos falar para todos ao nosso redor. Estamos, cada vez mais, estreitando nossas parcerias com as incorporadoras". As certificações do Rio Grande do Sul, de acordo com o presidente do Conselho de Administração do GBC Brasil, representam a importância que o Estado dá à sustentabilidade.

Para hoje estão previstos painéis sobre as oportunidades junto às instituições financeiras e o mercado de capitais, assim como as novas centralidades sustentáveis e a construção sustentável na prática.