Em tom de reconstrução e com olhar no futuro, Sistema Fiergs inaugura nova escola Sesi de Ensino Médio em Canoas

Foi inaugurada nesta terça (5) a mais nova escola do Sesi-RS, sediada na cidade de Canoas. Como primeira atividade, o complexo recebe esta semana a 6ª edição da Mostra Sesi Com Ciênci@, que reúne projetos interdisciplinares de estudantes de escolas do Sesi-RS, ancorados em temas como inovação, sustentabilidade e relação com o mundo do trabalho.



Depois da mostra, a Escola Sesi de Ensino Médio Paulo D'Arrigo Vellinho entra em atividade definitivamente em fevereiro de 2025, quando recebe as primeiras turmas. Serão admitidos 120 estudantes para o primeiro ano – mesma quantidade que será recebida a cada ano, alcançando a capacidade de 360 alunos no total. Já a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem capacidade para 300 estudantes e as atividades de contraturno comportam 200 jovens no período inverso ao que frequentam o ensino regular.



O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, diz que é um orgulho muito grande ter a oportunidade de estar à frente da instituição durante a inauguração de uma escola como esta. "Em uma cidade que sofreu como Canoas, estamos muito animados e entusiasmados. Será um marco na retomada não apenas da cidade, mas do Rio Grande do Sul", projeta.



Bier vê a formação dos jovens como um dos pilares da atual diretoria, atenta à educação e à retenção de talentos. "Nos últimos 20 anos perdemos mais de 700 mil cabeças para outros estados e países, um quadro que precisamos reverter. Temos de ter, aqui, uma educação que traga nossos gaúchos de volta e atraia estudantes de outros estados pelo nosso Sesi/Senai e a educação do Rio Grande do Sul", analisa.

O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior, presente na cerimônia de inauguração, destaca que o Sesi, do ponto de vista formal, é a maior rede privada de educação do Brasil, com números que superam os 300 mil alunos, 12 mil professores e 500 escolas. No entanto, reconhece que em um universo de cerca de 30 milhões de estudantes na Educação Básica, isso ainda representa pouco. "Nosso papel é desenvolver iniciativas, possibilidades e experimentos para impactar a educação pública no Brasil, como um todo. Não é necessariamente o atendimento direto, mas que possamos ser referência para boas práticas e para uma mudança na forma como se pensa a educação sua relação com o mundo do trabalho", observa.



O superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo, fala sobre a satisfação de entregar o primeiro complexo educacional totalmente novo – e o maior em área construída dentre as escolas Sesi-RS no Estado –, dentro do grande plano de investimento anunciado há dois anos. Colombo defende que para fazer um Estado melhor é preciso contar com jovens, adultos e crianças bem formados e conectados com as habilidades necessárias para aproveitar a onda tecnológica. "Assim vamos reconstruir de forma melhor, mais resiliente e que acompanhe a evolução ao longo do tempo", sustenta.



A secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, vê a cidade de Canoas como um símbolo de reconstrução, depois de ter escolas completamente destruídas. "Além disso, esse momento marca também a apresentação, para a sociedade, de um modelo de ensino revolucionário", ressalta. Raquel destaca que um dos grandes desafios do Ensino Médio, em nível nacional, é combater a evasão. Como a principal causa do abandono é a falta de sentido entre o que se faz em sala de aula e o que exige o mundo do trabalho, a experiência oferecida pelas escolas do Sesi-RS se mostra eficaz pela atratividade. "Este modelo conquista os jovens para o futuro do século XXI, que é híbrido, flexível, aberto, colaborativo. São as novas competências e habilidades que nós temos que desenvolver, e que estamos testando aqui. Estou muito orgulhosa de participar desse momento", afirma.

Escolas Sesi-RS



Nomeada Paulo D'Arrigo Vellinho em homenagem ao industrial e ex-presidente da Fiergs, a escola segue o padrão de atendimento e metodologia das demais escolas Sesi do Estado. Elas oferecem bolsas de até 100% para dependentes de trabalhadores da indústria. Além da estrutura para Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), as obras incluem ginásio de esportes, fablearn – espaço para desenvolver a criatividade por meio de projetos mão na massa –, biblioteca, laboratórios e estrutura para o Contraturno Tecnológico, que atende a crianças e adolescentes de seis a 14 anos no turno inverso à escola.



Reconhecido nacionalmente, o projeto educacional do Sesi para estudantes do Ensino Médio tem como diferenciais a jornada de tempo integral, a centralidade na pesquisa como impulsionadora das aprendizagens, as salas de aula temáticas e a atuação dos professores como mentores, em apoio aos estudantes na busca de respostas para cada desafio.

Cada turma é composta por até 30 alunos e as salas são organizadas física e pedagogicamente pela disposição em grupos, de modo que o trabalho coletivo – um dos princípios da Escola Sesi e da indústria 4.0 – seja propulsor da aprendizagem discente. O acesso à tecnologia, incluindo a robótica como ferramenta de aprendizado, também é um incentivo pedagógico importante. A participação e o reconhecimento de projetos de alunos em mostras científicas é uma realidade para os estudantes das Escolas Sesi. Nesse sentido, o protagonismo e o empreendedorismo – também princípios da Escola – são incentivados e desenvolvidos a partir do Projeto Político Pedagógico.



O Sesi-RS, integrante do Sistema Fiergs, conta hoje com cinco escolas (Pelotas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Montenegro e Gravataí). Além de Canoas, a escola de Lajeado, com inauguração prevista para o dia 29 de novembro, também inicia suas atividades em 2025.



6ª Mostra Sesi Com Ciênci@



Até a próxima sexta-feira (8), a Escola Paulo D'Arrigo Vellinho sedia a 6ª edição da mostra Sesi Com Ciênci@, que enfatiza os princípios que norteiam as instituições de ensino do Sesi: diálogo, tecnologia, inovação, sustentabilidade, resolução de problemas, contextualização, interdisciplinaridade, relação com o mundo do trabalho e excelência acadêmica para continuidade de estudos.



Os resultados desses princípios, na prática, podem ser conferidos nos 148 projetos e soluções inovadoras de alunos do Sesi de Ensino Médio, EJA e do Contraturno — além de quatro trabalhos de redes públicas que tiveram envolvimento com o Instituto Sesi de Formação de Professores. São soluções inovadoras para questões do cotidiano, envolvendo a realidade das comunidades e da sociedade em geral.