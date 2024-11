IFSul abre inscrição para processo seletivo de cursos à distância para o ano de 2025

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso em cursos bacharelados e técnicos na modalidade a distância (EaD), no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O edital nº 150/2024 rege o processo seletivo do vestibular para o primeiro semestre civil de 2025.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, nos campi que são pontos de apoio aos alunos dos cursos a distância, até 22 de novembro de 2024, nos endereços e horários de funcionamento nos locais indicados no edital, disponível no site processoseletivo.ifsul.edu.br/uab-2024.

Para ingresso nos cursos, serão utilizadas exclusivamente as notas obtidas nas edições de 2021, 2022 ou 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme a escolha do candidato.

São um total de 721 vagas para os cursos de bacharelado e 1.007 vagas para os cursos técnicos, distribuídas nos seguintes cursos: Bacharelado em Administração e Bacharelado em Engenharia de Produção; Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão de Turismo, Tecnologia em Processos Escolares e Tecnologia em Sistemas para Internet.

O curso de Bacharelado em Administração oferece 338 vagas, enquanto o Bacharelado em Engenharia da Produção possui 383 vagas, distribuídas entre diversos polos no Rio Grande do Sul.