Sede da Paquetá The Shoe Company, em Sapiranga, vai a leilão

A matriz da empresa Paquetá The Shoe Company (Paquetá Calçados), em Sapiranga, vai a leilão, realizado pela Justiça do Trabalho nos dias 25 de novembro e 5 de dezembro. O leilão, realizada pouco mais de um ano após o fim da recuperação judicial da empresa, tem início às 14h em ambos os dias e ocorre de forma eletrônica pelo site www.jrleiloes.com.br e presencial na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Sapiranga, Nova Hartz e Araricá (ACISA), na rua Padre Réus, nº 837, sala 04, Centro, Sapiranga.

A empresa, criada em 1945, iniciou em 2019 um processo de recuperação judicial. Na época, tinha 12 mil credores e acumulava dívida da ordem de R$ 428 milhões. Durante o período da ação, que encerrou em novembro de 2023, a Paquetá realizou venda judicial das lojas do grupo (Paquetá e Gaston), por R$ 90 milhões, para um grupo de São Paulo.

O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul também bloqueou bens do Grupo Paquetá, em novembro de 2023. A atuação foi baseada em denúncias de ex-trabalhadores de Paquetá Calçados, que relataram demissão de empregados sem o pagamento dos valores rescisórios, além do não pagamento de salários e atrasos no recolhimento do FGTS.

Uma fábrica também foi assumida pela empresa calçadista Arezzo&Co na cidade de Uruburetama, norte do Ceará, a qual informou que a integração garantiria ainda mais recursos e capacidade operacional para ampliação dos negócios. Uma multinacional de calçados de segurança Atlas arrematou o complexo industrial da Paqueta em Teutônia/RS, também neste ano, com cerca de 20.000m² de área construída e 44.000m² de área de terreno. Outra pequena parte da fábrica da Paquetá The Shoe Company foi arrendada recentemente, pela grife nova-iorquina de calçados femininos Larroudé, juntando-se a outras empresas que também utilizam o imóvel por meio de contrato de locação.

Confira abaixo o que será leiloado:

Dividido em cinco lotes, o bem leiloado da empresa é formado por dois complexos industriais com 32.807m² e 6.471m², com terrenos de 39.855m² e 19.203m², respectivamente, e 03 terrenos de 1.750m², 594m² e 559m², localizados nas ruas 25 de Julho e São Jacó, no Centro de Sapiranga.

O maior complexo industrial tem quatro edificações, sendo uma de 31.929m² (constituída por uma parte construída antes de 1972 e outras seis, entre 1974 e 1988), as outras três edificações são de 823m², 44m² e 10m² (construídas em 1988). O complexo foi avaliado em pouco mais de R$ 52,7 milhões e pode ser arrematado por pouco mais de R$ 31,6 milhões.

Já o complexo industrial com terreno de 19.203m², possui área total construída de 6.471m², sendo constituída por diversos prédios, inclusive o prédio destinado ao refeitório, com dois pisos, construído em 1987, que tomou o número 182 da Rua 25 de Julho. O bem foi avaliado em pouco mais de R$ 19,9 milhões, com possibilidade de ser arrematado com desconto de 40%, por pouco mais de R$ 11,9 milhões.

O terreno de 1.750m², com valor de avaliação de pouco mais de R$ 1,3 milhões, poderá ser arrematado por menos de R$ 800 mil, enquanto os dois outros terrenos menores, de 594m² e 559m², poderão ser arrematados, respectivamente, por pouco mais de R$ 446 mil e R$ 382 mil, valores equivalentes a 40% das avaliações, de R$ 743.696,00 e R$ 637.060,00. Juntos, os cinco lotes foram avaliados em pouco mais de R$ 75,3 milhões, com possibilidade de serem arrematados por pouco mais de R$ 45,2 milhões. Em todos os casos, o pagamento poderá ser parcelado em até 30 vezes, com entrada de 30% do valor da arrematação.

