Agroindústria familiar terá feira permanente na Ceasa a partir de 4 de dezembro

A agroindústria familiar vai poder comercializar os seus produtos na Central de Abastecimento (Ceasa), na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta, a partir do dia 4 de dezembro, de modo permanente e funcionando no mesmo horário da comercialização dos hortifrutigranjeiros. Nesta data será oficializado o espaço para comercialização dos produtos da agricultura familiar no local.

De acordo com a assessoria da Ceasa, o local terá capacidade para receber até 60 agroindústrias familiares. Uma campanha será realizada com o objetivo de captação de agroindústrias interessadas em vender suas mercadorias no local.

Galpão dos Produtores. O primeiro anúncio desta possibilidade havia sido feito, durante a realização da 47ª Expointer , de que a feira da agricultura familiar seria permanente em Porto Alegre. Naquela oportunidade, Carlos Siegle, presidente das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa), havia dado a notícia, detalhando que seriam disponibilizados espaços de 5m² no

“Entre os produtos que poderão ser oferecidos no galpão, estão queijos, embutidos, geleias, compotas e farináceos. Para produtores da mesma região, será oferecida a opção de agrupamento, com acréscimo de 35% no valor de acordo com a quantidade de comerciantes”.



A maior calamidade climática afetou cerca de 206 mil propriedades no RS



De acordo com o relatório, apresentado pelo governo do Estado, em 4 de junho, sobre os impactos dos eventos meteorológicos sobre a produção rural do Rio Grande do Sul, mais de 206 mil propriedades foram afetadas pelas chuvas extremas no período de final de abril e maio deste ano.

O relatório apresentou informações do documento elaborado pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar), abrangendo o período entre 30 de abril e 24 de maio deste ano, período em que o Rio Grande do Sul registrou a maior calamidade climática. Os dados são oriundos do sistema Sisperdas – abastecido com informações de todos os escritórios regionais e municipais da Emater.