Fenatran 2024 terá mais de 600 marcas expositoras

Considerada a maior feira para o setor de transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina, a Fenatran terá início nesta segunda-feira (4), com mais de 600 marcas expositoras do Brasil e do exterior, com destaque para a China.

Serão ocupados em torno de 100 mil metros quadrados, no São Paulo Expo, para exposição de caminhões, implementos, autopeças e demais atividades da cadeia do segmento de cargas rodoviárias. O Rio Grande do Sul está representado por mais de 30 empresas de diversos municípios, mas principalmente da Serra, que concentra o maior polo automotivo da Região Sul.

Realizada pela RX Brasil até a próxima sexta (8), a feira terá a participação de todas as montadoras de caminhões instaladas no Brasil. DAF, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen CO e Volvo se juntam aos principais fabricantes de implementos rodoviários e demais empresas que representam a cadeia completa do segmento de transporte rodoviário de cargas. Neste grupo inserem-se empresas gaúchas, como Randoncorp, Guerra Implementos, Hyva, Vipal, SIM e Be8.

Segundo Thiago Braga Ferreira, gerente da Fenatran, o sucesso de vendas ressalta ainda mais a importância da feira que reúne os principais players do setor. "Estamos trabalhando para deixar o evento ainda mais completo, com conteúdos e atrações que vão trazer público qualificado e gerar muitos negócios para os expositores", afirma.

Além de ocupar toda a área interna do São Paulo Expo, a feira receberá, na área externa, mais uma edição do Fenatran Experience, onde os visitantes poderão realizar test-drives em caminhões das marcas Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen CO, além de conhecer produtos e tecnologia da Addiante e Eaton, patrocinadores do projeto. São esperados 2.500 testes em um circuito exclusivo.

O auditório de conteúdo traz o 3º Fórum de Mulheres no Transporte e Logística, realizado com curadoria de Ana Jarrouge, presidente executiva do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região. Na quinta-feira (7), haverá três painéis para abordar as políticas públicas e legislações que incentivam a equidade, apresentação de cases de sucesso, palestras motivacionais e de empoderamento para as mulheres do TRC.

Já o 7º Fórum de Transporte Sustentável ocorre na quarta, das 14h às 18h, com debate de temas relacionados a estratégias ESG e apresenta cases e boas práticas nas empresas de transporte de cargas e logística. Mais informações e credenciamento para ingresso à feira em www.fenatran.com.br.