Bolsas da Ásia fecham em baixa, após fortes perdas em NY com big techs

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, à medida que fortes perdas em Wall Street deflagradas por big techs dos EUA pesaram em ações de tecnologia da região.Liderando o movimento na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,63% em Tóquio, a 38.053,67 pontos, pressionado por ações ligadas a tecnologia e eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,54% em Seul, a 2.542,36 pontos, e o Taiex apresentou modesta perda de 0,18% em Taiwan, a 22.780,08 pontos.Na China continental, os mercados foram igualmente penalizados pelo setor de tecnologia, ignorando novos dados positivos sobre a atividade manufatureira. O Xangai Composto cedeu 0,24%, a 3.272,01 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda bem mais expressiva, de 2,31%, a 1.945,84 pontos.Ontem, as bolsas de Nova York amargaram robustas perdas, com o Nasdaq tombando quase 3%, após as gigantes de tecnologia Microsoft e Meta decepcionarem com projeções em seus últimos balanços trimestrais.Na contramão, o Hang Seng avançou 0,93% em Hong Kong hoje, a 20,506,43 pontos, com o bom desempenho de ações relacionadas a cassinos e indústria imobiliária, e apesar da queda de papéis de tecnologia.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com baixa de 0,50% do S&P/ASX 200, a 8.118,80 pontos.