Jornal do Comércio publica Mapa Econômico da Região Central

Projeto do Jornal do Comércio iniciado no ano passado, a segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul chegou à Região Central neste mês de outubro. Os principais pontos tratados no evento realizado no dia 20, em Santa Maria, estão encartados na edição desta quinta-feira (30) do JC.

• LEIA TAMBÉM: Regiões Central e Vales buscam reconstrução e retomada econômica

Neste quarto conteúdo especial da série em 2024, o tema das enchentes de maio é bastante presente, pois a região foi uma das mais afetadas pelas águas. A tragédia climática deixou um rastro de destruição e problemas nos mais diversos setores da economia local.

Por outro lado, observa-se uma grande mobilização para a reconstrução das áreas atingidas, com pontes sendo refeitas, trechos de estradas desobstruídos, famílias sendo reassentadas e uma série de outras iniciativas.

O próximo evento do Mapa - que se propõe a identificar as principais cadeias produtivas nas diferentes regiões Estado, buscando apontar desafios e oportunidades de desenvolvimento econômico - ocorre em Porto Alegre no dia 3 de dezembro.