Visitantes estrangeiros injetam mais de R$ 30 bilhões na economia do País em 2024

Entre janeiro e setembro de 2024 os visitantes do exterior que desembarcaram no Brasil injetaram na economia do País R$ 30,821 bilhões. Este é o melhor resultado para o período nos últimos dez anos, um crescimento de 25%. Somente em setembro, os turistas internacionais deixaram mais de R$ 3 bilhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (29) pelo Banco Central (BC).

A alta na movimentação economia por meio do turismo é reflexo da entrada, cada vez maior, de turistas estrangeiros no Brasil. Nos nove primeiros meses do ano, cerca de 4,9 milhões de estrangeiros pousaram em diferentes destinos nacionais.

• LEIA TAMBÉM: Aeroporto de Porto Alegre tem maior número de voos após reabrir pista

Entre as ações do Ministério do Turismo (MTur) para atrair mais turistas internacionais está o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati). A ação, em parceria com a Embratur, prevê parcerias público-privadas com companhias aéreas e aeroportos para ampliar o número de voos internacionais com destino ao País.

"A Europa hoje vive o 'overturism', com esses viajantes querendo descobrir novos destinos, e o Brasil é ideal para atrair esse público, apresentando sua culinária, cultura e diversidades regionais, além de riquezas naturais que não existem em outros lugares do mundo", destacou Celso Sabino, titular do MTur.

A atração desses visitantes está entre as metas da pasta, e faz parte do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, que busca tornar o Brasil o maior receptor de turistas da América do Sul. O documento define como objetivo alcançar receitas de US$ 8,1 bilhões provenientes desse público. Diante do cenário positivo, a perspectiva é superar o número de 10 milhões de visitantes estrangeiros no período.