Compra da startup Augen pode chegar a R$ 48 milhões

A startup Augen, especializada em soluções inovadoras para saneamento, foi comprada pela empresa de ciência e tecnologia aplicada à sustentabilidade Biosolvit. Segundo as informações do governo do Estado. o valor pode oscilar de R$ 36 milhões até R$ 48 milhões, de acordo com a evolução do negócio no decorrer de três anos.

, que apoia financeiramente startups que desenvolvem soluções tecnológicas para a gestão pública e do qual o Badesul é investidor, a Augen chamou a atenção do mercado ao desenvolver uma tecnologia que reduz significativamente os custos de tratamento de água e esgoto., a Augen tem sede em Rio Grande e trabalha com foco em empresas de saneamento, tanto públicas quanto privadas. A startup passou a crescer rapidamente após receber o aporte de R$ 4 milhões do fundo GovTech, gerido pela KPTL e pela Cedro Capital.O secretário de Desenvolvimento Econômico, pasta à qual o Badesul é vinculado,. "O Rio Grande do Sul é líder em inovação e cada vez mais investe e apoia modelos de empresas de tecnologia, ampliando e melhorando a qualidade do Estado, como um ambiente equilibrado para a expansão de modelos de negócios diversificados", ressaltou.“Como um dos investidores do GovTech, ficamos orgulhosos e surpresos com a rápida valorização da Augen. Acreditamos que a empresa continuará desempenhando um papel importante na resolução de um dos maiores desafios do país: o saneamento”, afirmou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.O dirigente destacou oe em muito pouco tempo – um ano e meio. “Além de ser uma solução tecnológica que traz benefícios sociais, foi um excelente negócio para empreendedores e investidores”, concluiu.“A Augen é um caso fantástico que retrata a força do ecossistema de inovação gaúcho. A partir do aporte realizado por meio do GovTech, a startup começou a sua expansão para o restante do país. Agora, a empresa, que já vinha conquistando o reconhecimento do mercado nacional por suas soluções inovadoras para o tratamento e controle de qualidade da água, passará a contar com a força da Biosolvit para crescer de modo ainda mais acelerado e seguir inovando”, declarou o economista e dirigente do fundo GovTech, Adriano Pitoli.