Energia solar e isolamento acústico são sonhos de consumo ainda distantes para os porto-alegrenses

Sistema de energia solar para o próprio imóvel e isolamento acústico em portas e janelas estão entre os itens de maior desejo dos porto-alegrenses, mas ainda distantes da maioria dos moradores da Capital. A pesquisa inédita "O que você deseja na sua casa" – realizada pela Loft, startup que atua no mercado imobiliário, em parceria com a Offerwise – elencou 30 alternativas, e 74,7% dos gaúchos gostariam de dispor de energia solar em casa, porém, de fato, somente 13,3% têm nas áreas internas dos lares.

O levantamento, além de perguntar quais eram os "sonhos de consumo", também questionava se os entrevistados contavam com o produto ou o serviço em casa. Esse cálculo permitiu estabelecer a diferença entre itens desejados e os realmente possuídos. Foram entrevistados 300 moradores da Capital gaúcha, de todas as faixas etárias (a partir dos 18 anos) e classes sociais, entre 18 de setembro e 11 de outubro. A amostra é representativa para a cidade (margem de erro de 5 pontos percentuais, em intervalo de confiança de 90%).

Portas e janelas com isolamento acústico (com 56,3 pontos percentuais de diferença entre itens desejados e realmente possuídos) e banheira de hidromassagem (52,7 pontos) também apareceram bem ranqueadas como desejados, porém pouco presentes nas casas e apartamentos. O terceiro mais citado, com 80,3%, foi o closet – ainda que 26% dos entrevistados tenham um closet que possam chamar de seu (diferença de 54,3).



Adaptação e mudanças climáticas

A relevância conferida ao sistema de energia solar pode ser um efeito dos eventos climáticos extremos e das mudanças no ambiente, revelando uma preocupação dos porto-alegrenses. Em janeiro passado, boa parte dos moradores enfrentou vários dias sem energia elétrica depois que um temporal fustigou a Capital – a exemplo do que os paulistanos também sofreram neste mês. Além disso, desde o início de outubro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a tarifa de energia elétrica à bandeira vermelha, a mais alta no patamar de cobranças – um aumento puxado por secas nos sistemas hídricos. O desejo por sistemas de energia solar apresentou a maior diferença, em termos percentuais, entre os itens desejados e pouco possuídos: 61,4 pontos.



"Energia solar chama a atenção por ser algo que pode impactar tanto em despesas com a conta de luz quanto a preocupação ambiental. É uma tecnologia com potencial para significar mais autonomia, independência e segurança elétrica", afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

E essa preocupação não é exclusiva dos porto-alegrenses. Em junho deste ano, um levantamento nacional, encomendado pela Loft e realizado pela Offerwise, destacou que 71% dos brasileiros já foram impactos ou conhecem alguém que se deparou com, pelo menos, um evento climático extremo. Para 62% dos entrevistados, as mudanças climáticas afetam os próprios lares.



As frequentes quedas de energia elétrica nas cidades brasileiras têm aumentado o interesse da população pelos sistemas de armazenamento de energia com baterias, confirma a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Os equipamentos também estão se tornando mais acessíveis. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), as baterias registraram uma redução de cerca de 90% nos seus preços nos últimos 15 anos.