Preço do aluguel em Porto Alegre sobe, mas alta mensal é a menor desde a tragédia

O preço do aluguel em Porto Alegre subiu em setembro, mas a alta registrada no mês é a menor desde a tragédia ambiental que assolou o Rio Grande do Sul. É o que revela o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, divulgado hoje.



O valor médio do metro quadrado chegou a R$ 37,27 - apenas R$ 0,13 acima do verificado em agosto. Ou seja, uma alta mensal de 0,35%. Em julho e em agosto, as altas foram de 3,45% e 3,85%, respectivamente - as maiores de toda a série histórica, iniciada em 2019. O crescimento acumulado em um ano, que passou dos 20% em agosto, ficou em 18,98% em setembro - um patamar ainda elevado.

"Os dados mostram uma certa estabilização no mercado de locação da cidade no mês passado. Isso depois de um processo intenso de aceleração no preço, reflexo das enchentes e da nova dinâmica de oferta e procura na capital gaúcha", afirma Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar. "É preciso acompanhar esse cenário nos próximos meses para entender se existe uma tendência de desaceleração em curso."



Dentre as tipologias analisadas pelo indicador, os imóveis de um quarto foram os que registraram a maior valorização em setembro: 0,8%. O preço médio desse tipo de apartamento ficou em R$ 42,3.

Já os imóveis de dois e de três dormitórios registraram um aumento de 0,29% e 0,66%, respectivamente. O valor médio dos apartamentos de dois quartos fechou em R$ 36,11 e o de três, em R$ 35,52.



Diferentemente dos meses anteriores, houve uma readequação dos valores em boa parte dos bairros. Quase um terço (13 dos 42) registrou uma desvalorização em setembro. "Regiões mais altas ainda têm sido mais procuradas. A questão é que o preço subiu vertiginosamente em quase toda a cidade após as enchentes. Agora, o que se vê é uma acomodação ou até um reajuste no valor, o que pode ser considerado um movimento natural", diz Reis.

Os bairros mais valorizados nos últimos três meses são: Santa Cecília (49,5%), Teresópolis (27,2%) e Boa Vista (27,1%). Na outra ponta, os três com a maior queda no preço são: Passo D'Areia (-4,6%), Humaitá (-2%) e Petrópolis (-1,4%).



"O mercado na cidade continua aquecido. Mas o percentual de desconto nas negociações em setembro já foi um pouquinho maior que o do mês anterior, fechando em 3,1%. É um alento para quem está procurando ou planejando se mudar na cidade. Por isso, a dica é sempre pesquisar com antecedência e barganhar."