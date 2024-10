Fruki Bebidas completa 100 anos com festa em Lajeado

Uma das mais tradicionais empresas gaúchas, a Fruki Bebidas comemorou 100 anos com uma festa nesta quinta-feira (24), em Lajeado. Desde 1924, a indústria do Vale do Taquari destaca-se no setor da fabricação de bebidas no Rio Grande do Sul. O evento contou com a presença do governador Eduardo leite.

A trajetória da empresa começa em Arroio do Meio, com Emílio Kirst e seus filhos Bruno, Albano e Walter Kirst. A empresa iniciou com uma pequena fábrica de cerveja, produzindo 200 garrafas por dia da marca Bella Vista. Também eram produzidos refrigerantes, água de mesa, xaropes, cachaças, vinagres, vinhos e aperitivos.

A marca Fruki surgiu em 1971. A virada do milênio foi significativa com o lançamento, em 2001, da Água da Pedra, que se tornou um dos principais produtos da empresa, e a inauguração dos Centros de Distribuição (CDs).

Com o objetivo de ampliar suas atividades, a Fruki buscou o Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa do governo do Estado para expansão de empresas. Isso permitiu que a Fruki realizasse, em uma década, investimentos da ordem de R$ 223 milhões, o que auxiliou a viabilização dos investimentos na fábrica de Lajeado em 2013, 2022 e 2024.

Em 2018, a Fruki Bebidas entrou no mercado de Santa Catarina e, no ano seguinte, foi inaugurado o primeiro CD em Blumenau. No final de 2023, houve a inauguração do segundo CD em Santa Catarina, em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Somando as fábricas de Lajeado e Paverama, a empresa tem uma capacidade produtiva de 620 milhões de litros por ano (420 milhões em Lajeado e 200 milhões em Paverama), mantendo nove Centros de Distribuição (CDs), instalados em Lajeado, Paverama, Farroupilha, Santo Ângelo, Pelotas, Canoas e Osório, no Rio Grande do Sul; e em Biguaçu e Blumenau, em Santa Catarina.