Comitiva divulga edição de 2025 da Fimma

Comitiva formada pelo deputado estadual Guilherme Pasin, pelo prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, e pelo presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), Euclides Longhi, cumpriu uma série de agendas na capital gaúcha nesta quinta-feira (24) com o objetivo de divulgar a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma).

Evento de negócios pioneiro do país em seu segmento, a Fimma se prepara para sua 17ª edição – que ocorre de 04 a 07 de agosto de 2025, em Bento Gonçalves. Realizada pela Movergs desde 1993, a Fimma reúne os principais fornecedores da cadeia moveleira para gerar negócios com indústrias, marcenarias e importadores vindos de mercados-alvo para o setor. Com uma área de 58 mil metros quadrados, a feira será um espaço amplo para negócios e networking.

O deputado Guilherme Pasin, que preside a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Moveleiro Gaúcho, reforça que o setor moveleiro é o que mais emprega em Bento Gonçalves. O parlamentar também destaca que a Fimma consolida ainda mais a cidade como um polo de negócios. “Precisamos aproveitar esses eventos para mostrar o potencial de Bento Gonçalves, que durante a feira é tomada por turistas, atrair novos investimentos e gerar negócios', afirma Pasin.

A comitiva se reuniu com a gerente de Comunicação da Aegea Saneamento Regional Sul, Gabriela Mendonça; com o presidente do Badesul, Claudio Gastal; com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e com o secretário-adjunto, Gustavo Paim; com o diretor de Desenvolvimento do Banrisul Fernando Postal; e com o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.