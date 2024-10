Bares e restaurantes absorvem aumento do custo de energia elétrica

“Com a volta do horário de verão, a economia de energia, apesar de pequena, faria sentido de qualquer forma. Além disso, como escureceria mais tarde, as pessoas ficariam na rua por mais tempo, o que poderia contribuir pro aquecimento da economia”, comenta Luciana.

Segundo Luciana, o setor gastronômico possui expectativa alta para a chegada do verão . “O período das festas de final de ano proporciona uma movimentação maior do mercado e, consequentemente, um alívio financeiro necessário para os bares e restaurantes”, explica. A diretora-executiva da Abrasel-RS também acredita que a retomada do horário de verão , já descartada pelo governo federal para este ano, representaria uma oportunidade de economia energética para os empreendimentos do setor.

O repasse do aumento do custo da energia elétrica para o cardápio, embora promovesse certo alívio financeiro para os empreendimentos, também poderia diminuir o movimento de clientes . Assim, os empreendimentos optam por absorver o valor adicional da tarifa.

Mesmo em meio às dificuldades de gerenciamento de gastos, os bares e restaurantes evitam ao máximo repassar o aumento da tarifa de energia elétrica para os clientes. De acordo com levantamento feito pela Abrasel-RS, 40% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços dos cardápios nos últimos 12 meses . Este recorte abrange também os aumentos no custo de alimentos e insumos.

A diretora da Abrasel-RS sugere que os estabelecimentos poderiam observar uma redução nos custos com energia caso optassem por equipamentos mais eficientes , por exemplo, de iluminação. No entanto, ela acredita que estas mudanças só poderiam ser feitas no longo prazo , uma vez que demandam planejamento prévio.

“A redução de gastos com energia elétrica no setor de gastronomia é complicada, porque o consumidor possui expectativa de conforto . Por isso, os empreendimentos precisam oferecer ar-condicionado para os clientes, assim como garantir que os equipamentos de cozinha estejam funcionando bem para que haja agilidade nos atendimentos”, explica Luciana.

Para a diretora-executiva da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS), Luciana Teles, os estabelecimentos encontram dificuldades na tarefa de administrar o quadro de custos.

Os estabelecimentos do setor de gastronomia em Porto Alegre já estão sofrendo as consequências do aumento na tarifa de energia elétrica , anunciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no final de setembro. A nova preocupação dos bares e restaurantes da Capital se soma aos prejuízos remanescentes da enchente de maio, resultando em um cenário de incertezas sobre o equilíbrio financeiro dos empreendimentos .

Repasse à clientela inviabilizaria operação, diz empresário

A Usina de Massas, restaurante localizado no bairro Moinhos de Vento, está tentando não repassar para o cardápio o aumento na tarifa de energia elétrica. De acordo com o fundador do empreendimento, Áureo Martinez, em caso de repasse, os produtos ficam com valores inviáveis e fora da realidade do mercado.

“De uma maneira geral, aumentos nunca são bem-vindos aos negócios. Nós temos um sério problema de não conseguir repassar todos os aumentos, sejam eles de produtos ou serviços”, explica. O fundador da Usina de Massas afirma que, em alguns bares e restaurantes, existe uma regra que limita a absorção de aumentos, a fim de garantir o registro de superávit.

Segundo Martinez, a energia elétrica está para os bares e restaurantes, assim como a gasolina está para o setor de transporte. “A energia impacta de todas as maneiras, desde a cozinha até os equipamentos utilizados para conforto no salão. Nós estamos chegando em uma época de calor, então, automaticamente existe um gasto de energia maior por conta dos ares-condicionados”, explica.

Como a massa é considerada uma comida de sazonalidade fria, é comum que durante o verão a Usina precise arcar com custos adicionais relacionados aos equipamentos de refrigeração, justamente para garantir que os alimentos não pereçam. Neste contexto, a operação espera uma baixa de 40% no faturamento dos próximos meses, já que 90% dos pratos do cardápio são dedicados às massas.

Em relação à retomada do horário de verão, Martinez acredita que o efeito da adoção da medida não seria o mesmo em todos os bares e restaurantes. Para ele, o impacto da mudança varia conforme o tipo de operação de cada estabelecimento. “Para os restaurantes, eu não considero que o horário de verão seja positivo, porque escurece mais tarde e, por isso, as pessoas demoram para se ajustar em casa e para jantar. Agora, se eu sou dono de um bar de happy hour, a mudança no horário me ajuda a faturar mais”, comenta.