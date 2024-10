Mantova investe em nova linha de produção

Reconhecida pela fabricação de tubos plásticos, a Mantova investiu valor superior a R$ 8 milhões para a criação de uma nova linha de produção. O projeto, em operação desde este mês, atende às rigorosas exigências do segmento médico-hospitalar.

• LEIA MAIS: Pesquisa da Fiergs mostra redução na confiança do empresário industrial

Desenvolvida com tecnologia de ponta e em colaboração com especialistas internacionais, a nova linha representa um marco em inovação e qualidade. Com o investimento, a Mantova alinha-se às necessidades mais recentes e às tendências da área médico-hospitalar. "A nova linha traz benefícios substanciais ao mercado, com produção especializada que conta com máquinas e profissionais dedicados exclusivamente ao segmento", afirma o diretor Afonso Vicenzi.

Os processos fabris da Mantova atendem às normativas e regulamentações mais rigorosas do setor. As novas soluções ainda têm práticas sustentáveis como marca, minimizando o impacto ambiental e promovendo a responsabilidade social corporativa.

Fundada em 1993, em Caxias do Sul, a Mantova consolidou-se como líder na fabricação de tubos plásticos técnicos na América Latina. Um amplo portfólio está à disposição do mercado: tubos plásticos e mangueiras no mercado global, atendendo os setores de linha branca, automação, agrícola, automotivo e, agora, médico-hospitalar.

A empresa possui uma fábrica no México, atendendo a América Central e a América do Norte. Samuel Dambros, diretor administrativo-financeiro, afirma que, em dois anos de operação, a unidade superou diversos desafios, adaptando-se ao mercado local.

A internacionalização da Mantova se iniciou a partir de uma análise estratégica de mercado, seguida pela inauguração da fábrica no México, no segundo semestre de 2022. Desde então, a companhia tem atendido a diversos mercados, com destaque para os setores automotivo, de automação industrial e de robótica, onde as soluções desenvolvidas pela empresa têm aplicação direta e alta demanda.