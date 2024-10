Inovação e eficiência da máquina pública estadual são destacadas em Fórum de Competitividade

Com a proposta de discutir sobre competitividade e seu papel na reconstrução do Rio Grande Sul pós-enchentes, o Fórum de Competitividade & Reconstrução do Rio Grande do Sul realizado nesta quinta-feira (24) no Hilton Hotel, em Porto Alegre, reuniu o governador Eduardo Leite, lideranças empresariais e os secretários Ernani Polo, do Desenvolvimento Econômico, e Marjorie Kauffmann, do Meio Ambiente e Infraestrutura.

Promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o evento também realizou discussões sobre o ranking de competitividade dos estados e municípios, que se baseia em avaliações de ações no âmbito da infraestrutura, saneamento, da sustentabilidade do planejamento urbano e da inovação. O governador Eduardo Leite participou do encerramento e destacou que o Ranking da Competitividade é a oportunidade de celebrar avanços importantes que o Estado teve ao longo dos últimos anos. "Ao mesmo tempo, o ranking e a série da dados são um instrumento de gestão para que possamos entender onde estamos", ressalta.

O ranking avalia as 27 unidades da federação e o Rio Grande do Sul recebeu em Brasília o prêmio "Destaque em Crescimento", como reconhecimento por ser o Estado que mais evolui no ranking nos últimos quatro anos, subindo de posição nos pilares sustentabilidade social, infraestrutura e segurança pública. O embaixador do CLP, Eduardo Fernandez, disse que a ideia do Fórum foi mostrar o que o Rio Grande do Sul tem feito para se tornar cada vez mais competitivo, para atrair investimentos e para trazer desenvolvimento econômico e social através dos indicadores que são colocados pelo CLP. "O Rio Grande do Sul tem crescido posições nos últimos anos e hoje ocupa a quinta posição sendo líder em eficiência da máquina pública e inovação", destaca.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, disse que a posição que o Rio Grande do Sul alcançou no Ranking de Competitividade é o retorno das ações do governo estadual e de todas as suas secretarias em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Polo destacou ainda o papel do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), coordenado pela secretaria, e de como a sua retomada é um reflexo dos avanços que a equipe do governo está promovendo. "O nosso trabalho é tornar o Rio Grande do Sul cada vez mais competitivo e mais atrativo para os investidores", acrescenta.

A secretária de Meio ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, apontou que o sucesso da pauta econômica depende do alinhamento com o meio ambiente. "Trouxemos uma pauta de inovação para a pauta ambiental com a renovação de legislação, procedimentos e também vamos mostrar o que temos de previsibilidade porque é o que o empreendedor gosta", comenta.

No ranking geral de Competitividade, o Rio Grande do Sul é o quinto estado mais competitivo do Brasil, colocação que foi conquistada em 2023 e repetida em 2024, sendo sua melhor marca desde 2018. O Estado também melhorou seu desempenho nas seguintes áreas: segurança pública, infraestrutura, capital humano, solidez fiscal e potencial de mercado. Na segurança pública, passou de quinto para terceiro colocado. Além disso, na área de infraestrutura o Estado saiu da 16ª posição para a 11ª posição.