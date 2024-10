Onze empresas gaúchas entram no ranking das 100 Open Startups 2024

A 100 Open Startups, plataforma de negócios em open innovation criada pelo Centro de Open Innovation Brasil, revelou os resultados da 9ª edição do Ranking 100 Open Startups, que contou com a participação de mais de 12 mil empresas e 6 mil corporações entre julho de 2023 e junho de 2024.

Neste período, foram registrados mais de 60 mil contratos entre startups e grandes empresas, gerando mais de R$ 10 bilhões em novos negócios. O Ranking 100 Open Startups é publicado desde 2016, com o objetivo de monitorar, medir e premiar a prática de open innovation com startups.10º - meuResíduoSanta Cruz do Sul - RS13º - Privacy ToolsPorto Alegre - RS20º Sirros IoTNovo Hamburgo - RS26º ATENDARETrês de Maio - RS34º Construct INSão Leopoldo - RS35º AlterVisionPorto Alegre - RS36º DeskbeePorto Alegre - RS47º TrashinPorto Alegre - RS54ºEconodataPorto Alegre - RS67º AprixPorto Alegre - RS97º GoMiningCaxias do Sul - RS