Braskem firma parceria com a finlandesa Neste

A petroquímica brasileira Braskem e a empresa finlandesa de refino Neste assinaram um acordo para o fornecimento de matérias-primas circulares e bio-circulares para a produção de resinas e produtos químicos. A previsão é que os produtos da Braskem, produzidos com essas matérias-primas alternativas, estejam disponíveis no mercado a partir do quarto trimestre de 2024. Esses produtos, conforme nota da Braskem, serão vendidos principalmente na América do Sul e farão parte do portfólio de produtos Wenew da empresa.

"Essa parceria com a Neste é um marco significativo em nossa jornada em prol da economia circular", afirma a diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul, Fabiana Quiroga. A Braskem comercializará resinas e produtos químicos produzidos a partir de matérias-primas mais sustentáveis Neste RE™: as matérias-primas circulares, são oriundas de resíduos plásticos por meio da reciclagem química, e as matérias-primas bio-circulares, são originadas a partir do processamento de matérias-primas renováveis, como óleo de cozinha usado, também conhecido como UCO - used cooking oil.

"Esperamos ansiosamente para ver nossa solução Neste RE em ação na América do Sul, reduzindo a dependência de matérias-primas virgens na produção de resinas e produtos químicos", destaca o diretor do setor de Polímeros e Produtos Químicos da Neste, Jeroen Verhoeven.