Com ingressos esgotados, 41ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS terá transmissão online

Uma das principais premiações do setor de marketing e vendas do Sul do Brasil, o TOP de Mkt ADVB/RS chega a sua 41ª edição. Com 116 cases inscritos em 30 categorias, mais de 180 horas de avaliações e recordes, a cerimônia de premiação será realizada nesta quinta-feira (24), no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

A premiação anunciou uma nova categoria: TOP Inclusão à Diversidade. A distinção é voltada ao reconhecimento de organizações que implementam práticas e iniciativas significativas para promover a equidade tanto no ambiente interno quanto no externo. A novidade contou com a curadoria da Conexão Diversa, consultoria gaúcha especializada em diversidade e inclusão corporativa.Com 116 cases inscritos em 30 categorias,. Ao longo do processo de avaliação dos cases, etapas e divulgação dos finalistas, o TOP de Mkt contou com 117 jurados, com 46% do júri sendo formado por mulheres. Com mais de 500 avaliações, o trabalho superou 180 horas.Além das empresas, o TOP de Mkt divulgou a vencedora da distinção Personalidade de Marketing e Vendas ADVB/RS 2024: Gabriela Schwan, CEO da Swan Hotéis. O reconhecimento é entregue a um profissional do mercado que no último ano tenha incentivado o desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no Rio Grande do Sul. Através de uma primeira etapa em que uma lista restrita de nomes é escolhida pelo Conselho de Administração da ADVB/RS, cada um dos mais de 70 jurados votam, de forma individual e confidencial, em um dos nomes constantes da lista. Sendo eleito, então, o nome mais votado pelo júri técnico.Com ingressos esgotados,por meio do canal da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS). O canal pode ser acessado