Top de Marketing ADVB/RS bate recorde de inscritos, finalistas e jurados

Com 116 cases, distribuídos em 30 categorias, a 41ª edição do Prêmio TOP de MKT, organizado pela Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil no Rio Grande do Sul (ADVB/RS), acontecerá no dia 24 de outubro, às 17h, no Teatro do Bourbon Country. Além de uma nova categoria, TOP Inclusão à Diversidade, a edição deste ano ultrapassou em 16% o número de inscrições do ano passado.



“Tínhamos a meta de superar o ano anterior, mas estávamos solidários ao cenário das enchentes. Organicamente, começamos a receber o contato das empresas”, enfatizou a gerente-executiva, Mastrângela Teixeira, da ADVB/RS. O número de inscritos, no entanto, não foi o único a ser superado, a quantidade de finalistas e jurados também compõem os diferenciais desta edição.

O evento, de abrangência nacional, conta com 76 finalistas que trazem as melhores práticas de marketing e vendas de projetos que tenham gerado resultados para o Rio Grande do Sul. “Iremos valorizar todos os finalistas com certificações”, destaca Mastrângela. Cada categoria conta com até três finalistas.



A edição deste ano inclui uma nova categoria, a TOP Inclusão à Diversidade. A distinção é voltada ao reconhecimento de organizações que implementam práticas e iniciativas que promovam a equidade tanto no ambiente interno quanto no externo. A novidade contou com a curadoria da Conexão Diversa, consultoria gaúcha especializada em diversidade e inclusão corporativa.

Outro destaque é a categoria Top Atitude Solidária, que recebe o troféu Maria Elena Johannpeter. O prêmio é entregue pela própria presidente da organização não-governamental Parceiros Voluntários.



As inscrições foram abertas ainda em janeiro deste ano, com o lançamento do regulamento e roteiro de elaboração de case. O processo seletivo, segundo Mastrângela, passou por recentes revisões e, atualmente, conta com duas avaliações, a submissão do projeto e a defesa, momento em que os participantes argumentam seus projetos durante sete minutos. A avaliação é composta por cinco fatores, sendo o resultado o item de maior peso.



O prêmio contou com 117 jurados, com 46% do júri sendo formado por mulheres. A composição abrange tanto profissionais do mercado como acadêmicos, com expertise em diferentes setores, incluindo o agronegócio, transformação digital e iniciativas em ESG.

“Ao longo dos anos, trabalhamos na capacitação de jurados. Além de fazer a avaliação do case, a participação deles é muito importante. O objetivo é que eles entendam o valor da avaliação diante dos cases”, enfatiza Mastrângela. Dessa forma, os jurados também receberão certificados, pois o trabalho superou 180 horas, com mais de 500 avaliações.



A noite de premiação contará com diferentes experiências, entre elas o anúncio do vencedor - anteriormente, uma lista prévia era divulgada. São esperadas 460 pessoas. Devido a alta demanda, neste momento, os ingressos estão disponíveis para os finalistas.



Considerada a principal premiação do setor de marketing e vendas do Sul do País, o TOP de MKT conta com 41 anos de história. As empresas que mais pontuaram são premiadas com distinções ouro, prata e bronze. No mês de setembro, o TOP de Mkt divulgou a vencedora da distinção Personalidade de Marketing e Vendas: Gabriela Schwan, CEO da Swan Hotéis. O reconhecimento é entregue a um profissional do mercado que no último ano tenha incentivado o desenvolvimento da cultura de marketing e vendas no Rio Grande do Sul.